Διεθνή ΜΜΕ: Σχολιάζουν τις ιρανικές επιθέσεις στις βάσεις των ΗΠΑ – Στο γήπεδο του Τραμπ το μπαλάκι

Στις στοχευμένες πυραυλικές επιθέσεις του Ιραν σε αμερικάνικές βάσεις στο Ιράκ αναφέρονται τα διεθνή ΜΜΕ.

Σε ανάλυσή του ο Guardian υπογραμμίσει ότι «οι επιθέσεις θα παράσχουν μια ευκαιρία στα γεράκια εντός της κυβέρνησης Τραμπ να κλιμακώσουν την αντιπαράθεση με το Ιράν, αλλά ίσως και έναν δρόμο εξόδου από την κρίση».

Την ίδια στιγμή το CNN συμπληρώνει πως «μπορεί οι πυραυλικές επιθέσεις να αντιπροσωπεύουν μια σπάνια ανταλλαγή πυρών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, αλλά δεν ήταν τόσο ισχυρές όσο θα μπορούσαν, δεδομένης της σημασίας του Σουλεϊμανί για το ιρανικό καθεστώς. Αν τις ερμηνεύσει έτσι ο Τραμπ, ίσως ανοίξει ένας δρόμος για τον περιορισμό της κλιμάκωσης της κρίσης».

Tόσο το Ιράν όσο και ο Τραμπ άφησαν ανοικτό παράθυρο για αποκλιμάκωση της έντασης μετά τα ιρανικά αντίποινα για τον φόνο του Σουλεϊμανί. Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Τζαβάντ Σαρίφ τόνισε ότι το Ιράν δεν επιζητεί τον πόλεμο, ενώ ο Τραμπ τόνισε ότι «όλα είναι καλά» σε ανάρτησή του στο Twitter.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020