Διπλωματικός πυρετός για κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη – Θέσεις «κλειδιά» κατακτά ο Χαφτάρ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση της κρίσης στη Λιβύη.

Μόσχα και η Αγκυρα προώθησαν δυνάμεις για την ενίσχυση των αντίπαλων στρατοπέδων στην πρώτη φάση της σύγκρουσης στην αφρικανική χώρα, ωστόσο μετά τα μηνύματα από ΕΕ και ΟΗΕ άλλαξαν ρότα.

Η διεθνής κοινότητα ανησυχεί ότι η Λιβύη θα μετατραπεί σε μια νέα Συρία και αφουγκραζόμενοι τα μηνύματα ο Βλαντιμίρ Πούτιν από κοινού με τον Ταγίπ Ερντογάν αποφάσισαν να επιδείξουν τη δύναμή τους με άλλον τρόπο: διαδραματίζοντας ρόλο κεντρικού παίκτη στη σκακιέρα της ευρύτερης περιοχής.

Μετά τις αλλεπάλληλες συνομιλίες που είχαν στο παρελθόν για τη Συρία, τώρα υπήρξε αντίστοιχη συνεννόηση για το ζήτημα της Λιβύης. Κατά τη συνάντηση που είχαν στο περιθώριο των εγκαινίων του Turkstream, Πούτιν και Ερντογάν συμφώνησαν σε κοινό ανακοινωθέν με το οποίο ζήτησαν την κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη.

Μόσχα και Αγκυρα ζήτησαν η κατάπαυση του πυρός να τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα της 12ης Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν Μόσχας – Άγκυρας, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν σε μια «κοινή θέση» ως προς τη λιβυκή διένεξη και κάλεσαν όλες τις πλευρές να προχωρήσουν σε μια «βιώσιμη κατάπαυση του πυρός».

«Καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να προχωρήσουν σε μία βιώσιμη εκεχειρία, η οποία θα υποστηρίζεται από τα απαραίτητα μέτρα για τη σταθεροποίηση της κατάστασης και την ομαλοποίηση της καθημερινότητας στην Τρίπολη και τις υπόλοιπες πόλεις».

Η κίνηση των δύο ηγετών έρχεται την ώρα που και άλλες πλευρές δείχνουν να εντείνουν τις προσπάθειες για εξεύρεση ειρηνικής λύσης στην κρίση της Λιβύης.

Συγκεκριμένα, η ιταλική κυβέρνηση κάλεσε σε συνομιλίες τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα την Τετάρτη στην Ρώμη.

Ο ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε είχε συνάντηση το απόγευμα της Τετάρτης με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις μετά το πέρας της συνάντησης.

Ο Κόντε επρόκειτο να συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης Φαγιέζ αλ Σάρατζ, σε μια μεσολαβητική προσπάθεια εξεύρεσης διπλωματικής λύσης για την κρίση στη Λιβύη, ωστόσο, ο Σάρατζ ακύρωσε τη συνάντηση με τον ιταλό πρωθυπουργό μόλις ενημερώθηκε ότι είχε προηγηθεί η συνάντηση Κόντε – Χαφτάρ.

Πάντως, πηγές της ιταλικής προεδρίας της κυβέρνησης σημειώνουν ότι οι προσπάθειες της Ρώμης για διάλογο με την κυβέρνηση της Τρίπολης δεν έχουν σταματήσει.

Την ίδια ώρα ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χέικο Μάας προειδοποίησε ότι η κατάσταση στη Λιβύη εξελίσσεται σε έναν εμφύλιο στο στυλ της Συρίας. Η προειδοποίηση είχε ως στόχο την Μόσχα και την Αγκυρα που έχουν εμπλακεί ενεργά στην κρίση της Λιβύης.

Η Τουρκία έχει καταγγείλει τη Μόσχα ότι έχει αποστείλει επίλεκτη ομάδα 2.500 μισθοφόρων στην Λιβύη στο πλευρό των δυνάμεων του στρατάρχη Χαφτάρ -κατηγορία την οποία η Ρωσία δεν αποδέχεται.

Από την πλευρά της η Αγκυρα έχει δηλώσει ότι θα αποστείλει δυνάμεις στη Λιβύη για την υποστήριξη της κυβέρνησης της Τρίπολης, υπερασπιζόμενη τη Συμφωνία για τα θαλάσσια σύνορα που έχει υπογράψει μαζί της.

Την ώρα που εντείνονται οι προσπάθειες για διπλωματική λύση στην κρίση της Λιβύης, οι δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ συνεχίζουν την προέλαση για την κατάκτηση θέσεων – «κλειδιών».

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες μετά το κοινό ανακοινωθέν Πούτιν – Ερντογάν και το αίτημα για κατάπαυση του πυρός τα μεσάνυχτα της 12ης Ιανουαρίου κι ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διπλωματικές πρωτοβουλίες της Ρώμης, οι δυνάμεις του Χαλίφα Χαφτάρ προωθούνταν προς την Τρίπολη.

Από την ενημέρωση του στρατιωτικού εκπροσώπου του Χαλίφα Χαφτάρ και τα βίντεο που αναρτήθηκαν στο twitter, οι δυνάμεις του λίβυου στρατάρχη εμφανίζονται να βρίσκονται στα περίχωρα της Τρίπολης.

A video showing #LNA forces inside the #GNA chief of staff #Tripoli. pic.twitter.com/1dDNpsVkHr

Μάλιστα, υποστηρίζεται ότι βρίσκονται μέσα στη Τρίπολη, καταλαμβάνοντας θέσεις των δυνάμεων της κυβέρνησης της Λιβύης.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για απαγόρευση πτήσεων πάνω από την Τρίπολη, σε μια ένδειξη ότι θα ξεσπάσουν μάχες μεταξύ των αντίπαλων στρατιωτικών δυνάμεων για την Τρίπολη.

#LNA Spox

The expansion of the no fly zone over #Tripoli to cover Maitiga airport. #Libya pic.twitter.com/HXzfQzjKC5

— M.LNA (@LNA2019M) January 8, 2020