Εντός της ημέρας το διάγγελμα Τραμπ για τις ιρανικές επιθέσεις

Διάγγελμα προς τους αμερικανούς πολίτες αναμένεται να απευθύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες μετά τις ιρανικές επιθέσεις.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει ανήγγειλε μέσω Twitter ότι πρόκειται να κάνει δηλώσεις σχετικά με το Ιράν αργότερα σήμερα.

Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία αποτίμησης της κατάστασης μετά τα πυραυλικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης εναντίον τουλάχιστον δύο αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ σε αντίποινα για την εξόντωση του ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί την Παρασκευή σε βομβαρδισμό στη Βαγδάτη.

Πάντως – διαβεβαίωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου – «μέχρι τώρα, όλα πάνε καλά!».

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020