Η Μέση Ανατολή φλέγεται : Κόψαμε το «πόδι» των ΗΠΑ λέει το Ιράν – Πώς θα απαντήσουν οι Αμερικανοί

Εφιαλτικά σενάρια για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους σε αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ έρχονται στο προσκήνιο καθώς και οι δύο πλευρές ανεβάζουν τους τόνους κλιμακώνοντας επικίνδυνα την ένταση στην περιοχή.

Η επίθεση από πλευράς Ιράν κατά αμερικανικών στόχων είχε προαναγγελθεί ενώ τόσο ο πρόεδρος της χώρας Χασάν Ροχανί όσο και ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εκτόξευσαν νέες απειλές κατά των ΗΠΑ προαναγγέλλοντας ότι η στρατιωτική δράση δεν έχει λήξει.

Η επίθεση που ήρθε ως αντίποινα για τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί ήταν ενδεικτική όπως αναφέρουν αξιωματούχοι από το Ιράν για το τι θα επακολουθήσει.

Την ώρα που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν υπάρχουν θύματα από τους πυραύλους που έπεσαν σε δύο διαφορετικά σημεία στο Ιράκ (σ.σ η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι σκοτώθηκαν 200 Αμερικανοί), ο πρόεδρος της χώρας Χασάν Ροχανί προειδοποίησε τις ΗΠΑ σήμερα ότι η Ουάσινγκτον ίσως να «έκοψε το χέρι» του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, όμως σε απάντηση θα κοπεί το «πόδι» των Αμερικανών στην περιοχή, μετέδωσε το πρακτορείο Fars.

Από την πλευρά του ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ πέρασε στην αντεπίθεση βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τις ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ.

«Χθες το βράδυ χαστουκίσαμε τους Αμερικανούς στο πρόσωπο» είπε στο διάγγελμά του το πρωί της Τετάρτης ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η στρατιωτική δράση του Ιράν κατά των ΗΠΑ «δεν είναι επαρκής » για τον θάνατο του «μάρτυρα» Κασέμ Σουλεϊμανί.

Το σημαντικό, όπως είπε, είναι να τερματιστεί η φθοροποιός παρουσία της Αμερικής στην περιοχή ζητώντας για μία ακόμη φορά εκδίκηση για τον θάνατο του ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί.

Η δολοφονία του από τις ΗΠΑ δείχνει ότι η ιρανική επανάσταση είναι ζωντανή, υπογράμμισε επίσης, τονίζοντας σε αναφορά του στη Δύση ότι οι εχθροί του Ιράν είναι οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και αυτό το «αλαζονικό σύστημα».

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να απομακρύνουν την συμμαχική του Ιράν οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν το Ισραήλ και υπογράμμισε ότι η Χεζμπολάχ δρα ως τα χέρια και τα μάτια του Λιβάνου.

Όσοι γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο κινείται σε ανάλογες περιπτώσεις ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεωρούν ότι η απάντηση των ΗΠΑ θα είναι άμεση και εντυπωσιακή.

Μέχρι στιγμής ωστόσο, ο Ντόλαντ Τραμπ δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να απευθυνθεί στον αμερικανικό λαό για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, πηγές προσκείμενες στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέφεραν ότι δεν υπήρχε ουδεμία πληροφορία για θύματα στα ιρανικά πυραυλικά πλήγματα, επισημαίνοντας ωστόσο ακόμη βρίσκονταν σε φάση αποτίμηση της κατάστασης.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020