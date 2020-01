Ιράκ: Η στιγμή της επίθεσης του Ιράν στις αμερικανικές βάσεις

Βίντεο από την στιγμή της επίθεσης του στρατού του Ιράν στις αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ, κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Αυτόπτες μάρτυρες των διπλών επιθέσεων κατέγραψαν με τα κινητά τους την στιγμή που ρουκέτες χτυπούν τις αμερικανικές βάσεις σε Αϊν Αλ Ασάντ και Ιρμπίλ.

Στο ένα από τα βίντεο, που τραβήχτηκε φαίνονται οι πύραυλοι την ώρα της εκτόξευσης, με στόχο να πλήξουν τις δύο βάσεις του αμερικανικού στρατού.

Στο δεύτερο βίντεο, έντρομοι βλέπουν περίοικοι της ρουκέτες να σκάνε η μία μετά την άλλη, δημιουργώντας έναν ισχυρό κρότο.

Στο τέλος επικρατεί μάλιστα πανικός, καθώς οι ρουκέτες έσκαγαν σε πολύ κοντινό σημείο, στην βάση της Αλ Ασάντ.

Video showing Fateh-110 ballistic missiles launched by #IRGC Aerospace Force hitting Ain al-Asad Air Base in #Iraq during Operation #Soleimani. According to #Pentagon, all claims of #IRGC regarding to killing 80 #US Servicemen there is untrue. They have destroyed only helicopters pic.twitter.com/W3Krb0NvHt

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 8, 2020