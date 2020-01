Ιράν : Σε βλάβη στον κινητήρα οφείλεται η συντριβή του Boeing

Το Boeing 737 της εταιρείας Ukraine International Airlines που συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα αξιωματούχο της ιρανικής υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Τις δηλώσεις αυτές έκανε ο Χασάν Ρεζαεΐφάρ, γενικός διευθυντής της επιτροπής της υπηρεσίας που ερευνά τα αεροπορικά δυστυχήματα.

Ιρανοί διασώστες βρήκαν την Τετάρτη ένα μαύρο κουτί από το αεροσκάφος όπως μετέδωσε το ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση και τον Ουκρανό πρωθυπουργό, στο ουκρανικό αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 176 άνθρωποι – 167 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος – εκ των οποίων 32 αλλοδαποί.

Από την πλευρά της η ουκρανική πρεσβεία στο Ιράν ανακοίνωσε ότι η συντριβή του αεροσκάφους οφείλεται σε βλάβη στον κινητήρα του και δεν σχετίζεται με τρομοκρατία.

Επεσήμανε εξάλλου ότι 168 άνθρωποι είχαν αγοράσει εισιτήριο για την πτήση αυτή.

Προς το παρόν η Ukraine International Airlines (UIA) δεν έχει κάνει κάποια ανακοίνωση για το συμβάν, το οποίο είναι το πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα για την εταιρεία.

«Η πυρκαγιά είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε διασώσεις (…) έχουμε 22 ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο στο σημείο», εξήγησε ο Πιρχοσεΐν Κουλιβάντ επικεφαλής των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων του Ιράν.

Σοκάρουν τα βίντεο

Σοκ προκαλούν τα πρώτα βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media και στα οποία φαίνεται το αεροπλάνο λίγο πριν αλλά και λίγο μετά την συντριβή.

Ο τρόπος πάντως που κατευθύνεται κατακόρυφα και με απίστευτη ταχύτητα προς το έδαφος είναι σοκαριστικός.

#BREAKING #Ukrainian Boeing 737 plane carrying 180 people crashes near Tehran airport moments after take-off. First movie from this crash. pic.twitter.com/5s2buYv7Vj

— Omid Basir (@iranirannews) January 8, 2020