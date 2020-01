Ιρανός ΥΠΕΞ: Δεν θέλουμε πόλεμο, αλλά θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας

Ο Τζαβάντ Ζαρίφ επικαλέστηκε το άρθρο 51 προκειμένου να δικαιολογήσει τις πυραυλικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στο Ιράκ

Ως προειδοποίηση προς κάθε κατεύθυνση παρουσίασε τις πυραυλικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις στο Ιράκ που βρίσκονταν αμερικανικές δυνάμεις ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Τζαβάντ Ζαρίφ.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, με ανάρτησή του Twitter ανέφερε ότι η αντίδραση της Τεχεράνης καλύπτεται από το άρθρο 51 των Ηνωμένων Εθνών, που αφορά ένοπλη επίθεση εναντίον πολιτών μίας χώρας. Φυσικά, αναφέρεται στη δολοφονική επίθεση κατά του επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σουλεϊμανί, στο διεθνές αεροδρόμιο της ιρακινής πρωτεύουσας, στη Βαγδάτη, την περασμένη Παρασκευή.

Ο Τζαβάντ Ζαρίφ, στον οποίο οι ΗΠΑ δεν εξέδωσαν βίζα ενόψει του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στην έδρα του Οργανισμού, στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι «δεν επιδιώκουμε κλιμάκωση ή πόλεμο, αλλά θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας».

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.

We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.

— Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020