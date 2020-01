Ιρανός ΥΠΕΞ προς ΗΠΑ: Παραβιάζετε τη συμφωνία του ΟΗΕ – Εκδώστε τη βίζα μου

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν μια συμφωνία με τα Ηνωμένα Έθνη απορρίπτοντας αίτημα να του χορηγήσουν βίζα προκειμένου να λάβει μέρος σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που θα διεξαχθεί την Πέμπτη.

Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε χθες στο - ότι δεν θα χορηγηθεί βίζα στον Ζαρίφ για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Σήμερα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας επιβεβαίωσε την απόρριψη του αιτήματός του.

«Αυτό που γνωρίζουμε ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών (Μάικ Πομπέο), σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών (Αντόνιο Γκουτέρες), δήλωσε: ‘δεν είχαμε το χρόνο να εκδώσουμε βίζα για τον Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ και δεν θα εκδώσουμε βίζα’», τόνισε ο Ζαρίφ, σύμφωνα με το ημι-επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

«Ο Γενικός Γραμματέας αντέδρασε λέγοντας ότι είναι δικαίωμα του Ιράν να λάβει μέρος σε αυτή τη συνεδρίαση», είπε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Ο Ζαρίφ ήθελε να παρευρεθεί σε αυτή τη συνάντηση του ΣΑ με θέμα την προάσπιση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η συνάντηση και το ταξίδι του Ιρανού ΥΠΕΞ είχε προγραμματιστεί πριν από τις τελευταίες εξελίξεις που προκάλεσαν όξυνση των εντάσεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας θα έδινε στον Ζαρίφ το βήμα διεθνώς για να επικρίνει δημοσίως τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη δολοφονία του στρατιωτικού διοικητή του Ιράν, Κασέμ Σουλεϊμανί, στη Βαγδάτη την Παρασκευή.

«Δεν πιστεύω ότι ο ΥΠΕΞ Πομπέο θεώρησε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για τον κ. Ζαρίφ να έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες και όποτε έρχεται στη Νέα Υόρκη διαδίδει προπαγάνδα», δήλωσε σήμερα στο ειδησεογραφικό δίκτυο Fox News, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Ρόμπερτ Ο Μπράιαν.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ζαρίφ τόνισε σε ανάρτηση στο twitter «Τι φοβούνται πραγματικά; Την αλήθεια;»

Denying me a visa in violation of 1947 UNHQ Agreement pales in comparison to:

-Pompeo’s threat to starve Iranians (crime against humanity)

-Trump’s bluster about cultural heritage (war crime)

–#EconomicTerrorism

-Cowardly assassination

But what are they really afraid of? Truth?

— Javad Zarif (@JZarif) January 7, 2020