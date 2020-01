Ιρανός υπουργός στις ΗΠΑ: Ξεκουμπιστείτε από την περιοχή μας

Ο υπουργός τηλεπικοινωνιών, Mohammad Javad Azari Jahromi χρησιμοποίησε τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο για να ζητήσει από τα αμερικανικά στρατεύματα να αποχωρήσουν από το Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή

«Ξεκουμπιστείτε από την περιοχή μας». Με τη συγκεκριμένη φράση αντέδρασε στις επιθέσεις της Τεχεράνης σε αμερικανικούς στόχους στο Ιράκ, ο Ιρανός υπουργός τηλεπικοινωνιών, Mohammad Javad Azari Jahromi.

Με ανάρτηρή του στο Twitter, το στέλεχος της ιρανικής κυβέρνησης κάλεσε με τον… δικό του ιδιαίτερο τρόπο τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν από το Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή, προφανώς για να είναι ασφαλείς.

Get the hell out of our region!#HardRevenge🇮🇷🇮🇶

