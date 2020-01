Μέση Ανατολή: Έκκληση για διάλογο ζητά η Κομισιόν –Καταδικάζει τα ιρανικά πυρά το Βερολίνο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα τον άμεσο τερματισμό της χρήσης στρατιωτικών μέσων στη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, καλώντας να καταβληθούν προσπάθειες για να ξεκινήσει και πάλι ο διάλογος.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε λίγη ώρα προτού αναχωρήσει για το Λονδίνο ότι θα συζητήσει την κατάσταση με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

«Η χρήση όπλων πρέπει να σταματήσει τώρα για να υπάρξει χώρος για διάλογο», τόνισε η φον ντερ Λάιεν.

«Ζητάμε να γίνει ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να ξεκινήσουν και πάλι συνομιλίες (…) Έχουμε δημιουργήσει και χτίσει με τον καιρό σχέσεις με πολλούς παράγοντες στην περιοχή και πέραν αυτής προκειμένου να αποκλιμακωθεί η κατάσταση», πρόσθεσε.

“We are all called upon to do everything possible to rekindle talks,”

says EU Commission President Ursula von der Leyen after the #IranAttacks. pic.twitter.com/2WbTRmOKCN

— DW Europe (@dw_europe) January 8, 2020