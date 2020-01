Μέση Ανατολή: Νέες απειλές από το Ιράν μετά το πυραυλικό χτύπημα – Θα «κόψουμε το πόδι» των ΗΠΑ στην περιοχή

Σε νέες απειλές προχωρά η Τεχεράνη μετά το χθεσινό πυραυλικό «χτύπημα» εναντίον βάσεων όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες στο Ιράκ, σε απάντηση στον φόνο από την Ουάσινγκτον του ισχυρού Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί. Συνολικά 22 πύραυλοι έπεσαν σε δύο στρατιωτικές βάσεις, στην Άιν αλ Άσαντ (δυτικό Ιράκ) και στην Αρμπίλ (Ιρακινό Κουρδιστάν), όπου σταθμεύουν ξένοι στρατιώτες, στην πλειονότητά τους Αμερικανοί, όπως ανακοίνωσε ο στρατός του Ιράκ.

Η πυραυλική επίθεση σημειώθηκε την ίδια ώρα που το αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε εξαπολύσει το πλήγμα που πέντε ημέρες νωρίτερα σκότωσε τον Σουλεϊμανί. Ο πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ροχανί προειδοποίησε τις ΗΠΑ σήμερα ότι η Ουάσινγκτον ίσως να «έκοψε το χέρι» του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, όμως σε απάντηση θα κοπεί το «πόδι» των Αμερικανών στην περιοχή, μετέδωσε το πρακτορείο Fars.

Ο Ροχανί έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης εναντίον των βάσεων στο Ιράκ.

Και ο ανώτατος θησκευτικός ηγέτης του Ιράν αναφέρθηκε όμως στην χθεσινή επίθεση σε σημερινό τηλεοπτικό του διάγγελμα, χαρακτηρίζοντάς τη «ένα χαστούκι στο πρόσωπο της Αμερικής». «Η στρατιωτική δράση όπως αυτή δεν επαρκεί. Το σημαντικό είναι να τερματιστεί η φθοροποιός παρουσία της Αμερικής στην περιοχή», πρόσθεσε ο Αλί Χαμενεΐ και ζήτησε εκδίκηση για τον θάνατο του ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί.

Στο διάγγελμά του, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ απέκλεισε οποιαδήποτε επανάληψη των συνομιλιών με την Ουάσινγκτον για την πυρηνική συμφωνία του 2015. Όπως επισήμανε, η δολοφονία του Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ δείχνει ότι η ιρανική επανάσταση είναι ζωντανή, ενώ πρόσθεσε ότι οι εχθροί του Ιράν είναι οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και αυτό το «αλαζονικό σύστημα». Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να απομακρύνουν την συμμαχική του Ιράν οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν το Ισραήλ και υπογράμμισε ότι η Χεζμπολάχ δρα ως τα χέρια και τα μάτια του Λιβάνου.

Απαντώντας στις ιρανικές απειλές, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του θα απαντήσει με σκληρό τρόπο σε όποιον της επιτεθεί, ενώ επανέλαβε τη στήριξή του στον φόνο από αμερικανικό πλήγμα του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί. «Όποιος προσπαθήσει να μας επιτεθεί, θα δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα», τόνισε ο Νετανιάχου από την Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ «στέκεται πλήρως» στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου στην απόφασή του να στοχοθετήσει τον Σουλεϊμανί, επισημαίνοντας ότι ο Τραμπ θα πρέπει να λάβει συγχαρητήρια επειδή έδρασε «άμεσα, τολμηρά και αποφασιστικά».

Τα χθεσινά πυραυλικά πλήγματα αποτελούν την πρώτη απάντηση της Τεχεράνης στον φόνο του αρχιτέκτονα της στρατηγικής της στη Μέση Ανατολή και εγείρουν ανησυχίες για κλιμάκωση της περιφερειακής έντασης ή ακόμη και για το ενδεχόμενο να ξεσπάσει ανοικτή σύγκρουση, παρόλο που Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι γρήγορα φάνηκαν να προσπαθούν να υποβαθμίσουν την κατάσταση. Η Βαγδάτη ανακοίνωσε ότι από τα πλήγματα δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των στρατιωτών της. Πηγές προσκείμενες στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέφεραν ότι δεν υπάρχει ουδεμία πληροφορία για θύματα προς το παρόν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ακόμη βρίσκονται σε φάση αποτίμηση της κατάστασης. Από την πλευρά της η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι 80 «Αμερικανοί τρομοκράτες» σκοτώθηκαν.

Ιρανός υπουργός Άμυνας: Η απάντηση της Τεχεράνης σε τυχόν αντίποινα των ΗΠΑ θα είναι αναλογική

Η απάντηση του Ιράν σε τυχόν αντίποινα των ΗΠΑ μετά την πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης εναντίον στρατιωτικών βάσεων στο Ιράκ όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες θα είναι αναλογική, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Άμυνας Αμίρ Χαραμί μιλώντας στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό.

«Χρησιμοποιήσαμε μικρού βεληνεκούς πυραύλους (…) ελπίζω να είναι ένα μάθημα που η Αμερική θα θυμάται», τόνισε ο Χαταμί αναφερόμενος στα χθεσινά πλήγματα των Φρουρών της Επανάστασης.

«Η απάντηση του Ιράν (σε τυχόν αμερικανικά αντίποινα) θα είναι ανάλογη με αυτό που θα κάνει η Αμερική», επισήμανε, προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχει μετατρέψει την αμερικανική κυβέρνηση σε τρομοκρατική κυβέρνηση».

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

Ιρανός ΥΠΕΞ: «Η δράση μας συνιστά νόμιμη αυτοάμυνα»

Οι σημερινές πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους στο Ιράκ συνιστούν «νόμιμη αυτοάμυνα», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ στην ιρανική κρατική τηλεόραση, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποφεύγουν να την αποτιμήσουν στηριζόμενοι σε «ψευδαισθήσεις».

«Η δράση μας συνιστά νόμιμη αυτοάμυνα και οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποφεύγουν να την αποτιμήσουν στηριζόμενοι σε ψευδαισθήσεις», σημείωσε ο Ζαρίφ.

Νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών είχε υπογραμμίσει ότι η χώρα του «δεν επιδιώκει κλιμάκωση ούτε πόλεμο» και ότι τα αντίποινα ήταν «αναλογικά» και «έχουν ολοκληρωθεί».«Νέα φάση»

«Η αποτίμηση των ζημιών και των θυμάτων είναι σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής όλα είναι καλά!», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αργότερα σήμερα θα κάνει δηλώσεις.

«Δεν αποζητούμε την κλιμάκωση ή τον πόλεμο», διαβεβαίωσε και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, εξηγώντας ότι τα «αναλογικά» αντίποινα της νύκτας «ολοκληρώθηκαν».

Σύμφωνα με τον ειδικό στις ένοπλες, σιιτικές οργανώσεις Φίλιπ Σμάιθ, «οι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον αμερικανικών στόχων σηματοδοτούν μια νέα φάση».

Το Ιράν «έστειλε μια δημόσια και ευρεία απάντηση για να στείλει μήνυμα», επισήμανε, εξηγώντας ότι τη συνέχεια ενδέχεται να δώσουν «οι πράκτορες του Ιράν», οι πολλές ένοπλες φιλοϊρανικές οργανώσεις στο Ιράκ, τον Λίβανο, τη Συρία και αλλού.

Ένδειξη της ανησυχίας για κλιμάκωση της κατάστασης είναι και η απόφαση της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Federal Aviation Administration, FAA), η οποία απαγόρευσε στις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να κάνουν πτήσεις στον εναέριο χώρο του Ιράκ, του Ιράν και του Κόλπου.

Εξάλλου η τιμή του πετρελαίου σημείωσε αύξηση κατά περισσότερο από 4,5% σήμερα το πρωί στις αγορές της Ασίας.

Απομάκρυνση ξένων στρατιωτών

Οι Φρουροί της Επανάστασης συμβούλευσαν την Ουάσινγκτον να απομακρύνει τα στρατεύματά της που έχει αναπτύξει στην περιοχή «προκειμένου να αποφύγει νέες απώλειες», ενώ απείλησαν και το Ισραήλ όπως «και τις συμμαχικές κυβερνήσεις» των ΗΠΑ, με πρώτες τις χώρες του Κόλπου.

Ο βομβαρδισμός από το Ιράν πραγματοποιήθηκε λίγη ώρα αφού ολοκληρώθηκε η κηδεία του Σουλεϊμανί, ο οποίος δολοφονήθηκε την Παρασκευή στη Βαγδάτη μαζί με τον Ιρακινό Αμπού Μέχντι αλ Μουχάντις επικεφαλής φιλοϊρανικής, παραστρατιωτικής οργάνωσης στο Ιράκ η οποία έχει πλέον ενταχθεί στον ιρακινό στρατό.

Ήδη τις προηγούμενες ημέρες αρκετές χώρες μέλη του συνασπισμού εναντίον των τζιχαντιστών υπό τις ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει την απομάκρυνση των στρατιωτών τους από το Ιράκ, αφού δεκάδες ρουκέτες πλήττουν εδώ και εβδομάδες τις βάσεις όπου σταθμεύουν.

Η Γαλλία και η Ιταλία ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να παραμείνουν στο Ιράκ, όμως ο Καναδάς και η Γερμανία επεσήμαναν ότι μετακινούν μέρος των στρατιωτών τους προς την Ιορδανία και το Κουβέιτ. Το ΝΑΤΟ αποφάσισε επίσης να αποσύρει προσωρινά μέρος του προσωπικού του από το Ιράκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε οποιοδήποτε ενδεχόμενο απομάκρυνσης των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ, παρά τη σχετική επιστολή του αμερικανικού στρατού που ήρθε στη δημοσιότητα χθες, Τρίτη, από λάθος.Υπόσχεση εκδίκησης από φιλοϊρανικές ομάδες στο Ιρακ

Η επιδρομή στη Βαγδάτη που κόστισε τη ζωή στον Σουλεϊμανί και τον αλ Μουχάντις ενίσχυσε το αντιαμερικανικό αίσθημα στη Μέση Ανατολή. Το κοινοβούλιο του Ιράν υιοθέτησε χθες εκτάκτως νομοσχέδιο που χαρακτηρίζει όλες τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «τρομοκρατικές οντότητες». Την ίδια ώρα φιλοϊρανικές ομάδες στο Ιράκ ανακοίνωσαν ότι σχηματίζουν κοινό μέτωπο για να συντονιστούν με το Ιράν και το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ και να «δώσουν μια αυστηρή και προσεγμένη απάντηση στις τρομοκρατικές αμερικανικές δυνάμεις».

«Οι Αμερικανοί πεζοναύτες πρέπει να επιστρέψουν αμέσως στα κρησφύγετά τους για να προετοιμάσουν τα φέρετρά τους διότι σχηματίστηκαν “τα τάγματα της διεθνούς αντίστασης”», απείλησαν.

Ο διοικητής της φιλοϊρανικής ένοπλης πολιτοφυλακής Χασντ αλ-Σάαμπι δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη έδωσε την «αρχική» απάντησή της στον φόνο του ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ και τώρα είναι η σειρά του Ιράκ. Η απάντηση του Ιράκ δεν θα είναι μικρότερη, προειδοποίησε μέσω του Twitter ο Κάις αλ-Χαζάλι, εκ των διοικητών της πολιτοφυλακής που έχει χαρακτηρισθεί «τρομοκρατική οργάνωση» από τις ΗΠΑ.

«Η αρχική ιρανική απάντηση στην δολοφονία του μάρτυρα διοικητή Σουλεϊμανί δόθηκε. Τώρα είναι η ώρα για την αρχική απάντηση στην δολοφονία του μάρτυρα διοικητή Μουχάντις. Και επειδή οι Ιρακινοί είναι γενναίοι και ενθουσιώδεις, η απάντησή τους δεν θα είναι υποδεέστερη από την απάντηση του Ιράν. Αυτό είναι υπόσχεση», προειδοποιεί. Ο Αμπού Μέχντι αλ-Μουχάντις ήταν διοικητής της πολιτοφυλακής Χασντ αλ-Σάαμπι, οι δυνάμεις της οποίας έχουν ενταχθεί στον τακτικό ιρακινό στρατό. Από το τέλος του Οκτωβρίου, δεκάδες ρουκέτες εκτοξεύθηκαν με στόχο αμερικανούς στρατιώτες και διπλωμάτες στο Ιράκ. Καμία οργάνωση δεν ανέλαβε την ευθύνη για τις ενέργειες αυτές, οι οποίες αποδίδονται από την Ουάσινγκτον στις φιλοϊρανικές ιρακινές πολιτοφυλακές.Έκκληση για διάλογο από την πρόεδρο της Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα τον άμεσο τερματισμό της χρήσης στρατιωτικών μέσων στη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, καλώντας να καταβληθούν προσπάθειες για να ξεκινήσει και πάλι ο διάλογος.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε λίγη ώρα προτού αναχωρήσει για το Λονδίνο ότι θα συζητήσει την κατάσταση με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

«Η χρήση όπλων πρέπει να σταματήσει τώρα για να υπάρξει χώρος για διάλογο», τόνισε η φον ντερ Λάιεν.

«Ζητάμε να γίνει ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να ξεκινήσουν και πάλι συνομιλίες (…) Έχουμε δημιουργήσει και χτίσει με τον καιρό σχέσεις με πολλούς παράγοντες στην περιοχή και πέραν αυτής προκειμένου να αποκλιμακωθεί η κατάσταση», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ χαρακτήρισε «νέο παράδειγμα κλιμάκωσης» τα ιρανικά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών βάσεων στο Ιράκ όπου σταθμεύουν στρατεύματα του υπό τις ΗΠΑ διεθνούς συνασπισμού εναντίον των τζιχαντιστών, περιλαμβανομένων Ευρωπαίων στρατιωτών.

«Οι πρόσφατες επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον αεροπορικών βάσεων στο Ιράκ τις οποίες χρησιμοποιούν οι αμερικανικές δυνάμεις και ο συνασπισμός (…) είναι ακόμη ένα παράδειγμα κλιμάκωσης και οξείας αντιπαράθεσης», σχολίασε ο Μπορέλ στη διάρκεια σύντομης ανακοίνωσής του στους δημοσιογράφους.