Πάιατ μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη – Τραμπ: Η Ελλάδα κρίσιμος εταίρος της Αμερικής

«Πρόκειται για μια εξαιρετική περίοδο για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας»

«Η Ελλάδα έχει γίνει πυλώνας σταθερότητας», ανέφερε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα που ήταν παρών στην συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών στον Λευκό Οίκο τόνισε επίσης ότι διανύουμε μια εξαιρετική περίοδο για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας. Αναλυτικά η δήλωση Πάιατ: «Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης μόλις ολοκλήρωσαν μια συνάντηση στο Λευκό Οίκο, η οποία λαμβάνει χώρα σε μια σημαντική στιγμή, που σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας είναι σε υψηλό επίπεδο. Όπως έχει αποδείξει η ιστορία, οι ΗΠΑ και η Ελλάδα είναι σταθεροί εταίροι και σύμμαχοι.

Just leaving @WhiteHouse with @PrimeministerGR Mitsotakis. U.S. 🇺🇸 & #Greece 🇬🇷 are building momentum to achieve a shared vision for the future. Read my full statement: https://t.co/9yOtZYnTmP

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) January 7, 2020

Πρόκειται για μια εξαιρετική περίοδο για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας. Μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση, η Ελλάδα έχει μεταμορφωθεί και αποτελεί πηγή λύσεων, έναν πυλώνα σταθερότητας και κρίσιμο εταίρο στην ευρύτερη στρατηγική της Αμερικής στην Ανατολική Μεσόγειο και πέρα από αυτήν. Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες για να μειώσει τη γραφειοκρατία, να εξαλείψει τα capital controls, να διευρύνει τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακό ενεργειακό κόμβο και να μειώσει τους φόρους. Ως αποτέλεσμα, το μήνυμά του είναι ότι η Ελλάδα είναι ανοικτή για τις επιχειρήσεις και είναι έτοιμη για αμερικανικές επενδύσεις. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού Μητσοτάκη αξιοποιεί την ορμή που δημιουργήθηκε έπειτα από την υπογραφή του EastMed Act από τον Πρόεδρο Τραμ[, που αναγνωρίζει σημαντικά συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο και την επίσκεψη του ΥΠΕΞ Πομπέο στην Αθήνα τον περασμένο Οκτώβριο για να υπογράψει την επικαιροποιημένη Αμοιβαία αμυντική συμφωνία. Η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ υπέγραψαν τη συμφωνία αγωγού EastMed στις 2 Ιανουαρίου που βασίζεται στο πλαίσιο 3 1 το οποίο ο υπουργός Πομπέο έθεσε σε λειτουργία τον περασμένο Μάρτιο στην Ιερουσαλήμ. Δεν υπάρχει αμφιβολία: η Ελλάδα είναι μια χώρα που μοιράζεται τους στόχους και τις αξίες μας. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στη στρατηγική μας εταιρική σχέση και θα ενισχύσουμε τη δυναμική για να επιτύχουμε το κοινό μας όραμα για το μέλλον».