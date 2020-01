Πουέρτο Ρίκο: Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τον σεισμό της Τρίτης

Άλλοι οκτώ έχουν τραυματιστεί στην πόλη Πόνσε, σύμφωνα με αξιωματούχους – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο Πουέρτο Ρίκο, από τη σεισμικη δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (τοπική ώρα)

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 04:24 (10:24 ώρα Ελλάδας), ήταν πέντε χιλιόμετρα νότια της Ταλαμπόα, κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Πόνσε στο νότιο τμήμα του Πουέρτο Ρίκο, ενώ ακολούθησε εκείνον των 5,8 Ρίχτερ ο οποίος σημειώθηκε τη Δευτέρα και είχε σαν αποτέλεσμα την κατάρρευση του τουριστικού αξιοθέατου της Punta Ventana.

Initial photos out of Guanica and Guayanilla in Puerto Rico showing extensive damage from the 6.6 earthquake. Damage has been reported at the island’s main power plant & electricity is out. Our Relief Team is activated & in action. More updates soon. #ChefsForPuertoRico pic.twitter.com/KJoV4yIh1o— World Central Kitchen (@WCKitchen) January 7, 2020

Από τη δόνηση της Τρίτης, σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης στο σύνιολο, σχεδόν, της χώρας, ενώ καταγράφηκαν και σοβαρές ζημιές σε κτίρια. Εξάλλου, από μια πτώση τοίχου, προήλθε και ο θάνατος ενός 73χρονου, μέσα στο σπίτι του, ενώ σύμφωνα με αξιωματούχους, υπάρχουν άλλοι οκτώ τραυματίες.

Επιπλέον, η κυβέρνηση κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.