Πώς η επίθεση στα αμερικανικά στρατεύματα «εξυπηρετεί» ΗΠΑ και Ιράν – Το «χειρουργικό» χτύπημα

Ως ευκαιρία για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν θα μπορούσαν να αποδειχτούν τα ιρανικά πλήγματα στις αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ. Οι Αμερικανοί ισχυρίζονται πως δεν υπάρχουν θύματα από την επίθεση, την ίδια ώρα που ιρανικά μέσα υποστηρίζουν, χωρίς βέβαια κάποια απόδειξη, ότι «80 αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί» και περισσότεροι από «200 αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί».

Δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Guardian αναφέρει πως, αν και το πιθανότερο είναι το τελευταίο σενάριο να μην επιβεβαιώνεται, η επίθεση δίνει στο Ιράν τη δυνατότητα να πανηγυρίζει τη νίκη του.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, χαρακτήρισε τα πυραυλικά πλήγματα «αυτοάμυνα» και υποστήριξε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «πήραν και ολοκλήρωσαν τα μέτρα αυτοάμυνας» σε απάντηση στον θάνατο του ιρανού στρατηγού, Κασέμ Σουλεϊμανί.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.

We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.

— Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020