Ροχανί: Σε κίνδυνο τα συμφέροντα των ΗΠΑ στη Μ. Ανατολή – «Βάφτηκε» με αίμα η κηδεία του Σουλεϊμανί

Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή μετά την εκτέλεση του στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί, έπειτα από επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

Οι σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν ακροβατούν σε τεντωμένο σκοινί, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν συνεχώς απειλές.

Το αιματοκύλισμα ωστόσο δυστυχώς φαίνεται να μη σταματά στον ισχυρό άντρα του Ιράν, καθώς σήμερα μετράμε περισσότερους από 50 νεκρούς, οι οποίοι ποδοπατήθηκαν στην κηδεία του.

Ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί προειδοποίησε σήμερα τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν ότι τα αμερικανικά συμφέροντα στην Μέση Ανατολή βρίσκονται πλέον «σε κίνδυνο» μετά από τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί σε μια αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να γνωρίζουν ότι τα συμφέροντα και η ασφάλειά τους στην περιοχή βρίσκονται σε κίνδυνο και δεν μπορούν να αποφύγουν τις συνέπειες αυτού του μεγάλου εγκλήματος», δήλωσε ο Ροχανί στον Μακρόν σε τηλεφωνική τους συνομιλία, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.

Δεκάδες άνθρωποι ποδοπατήθηκαν σήμερα κατά την κηδεία του Σουλεϊμανί, στη γενέτειρα του, την πόλη Κερμάν.

