Σοκάρουν τα βίντεο-ντοκουμέντο από την συντριβή του ουκρανικού Boeing 737 στο Ιράν

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Ιράν όταν ένα ουκρανικό αεροσκάφος Boeing 737-800 με 180 επιβαίνοντες και προορισμό το Κίεβο, συνετρίβη μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο «Χομεϊνί» της Τεχεράνης όπως μετέδωσαν αρχικά τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

Η συντριβή προκλήθηκε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που παρουσίασε το αεροσκάφος της εταιρείας Ukrainian International Airlines τρία λεπτά μετά την απογείωσή του στις 2:44 τα ξημερώματα (ώρα Ιράν).

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών από τη συντριβή δεν υπάρχει ούτε ένας επιζών επιβεβαιώνοντας τους φόβους που είχαν εκφράσει νωρίτερα τόσο Ιρανός αξιωματούχος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης όσο και εκπρόσωποι της Ερυθράς Ημισελήνου καθώς το αεροπλάνο έπιασε φωτιά μετά τη συντριβή του.

Σοκ προκαλούν πάντως τα πρώτα βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media και στα οποία φαίνεται το αεροπλάνο λίγο πριν αλλά και λίγο μετά την συντριβή.

Ο τρόπος πάντως που κατευθύνεται κατακόρυφα και με απίστευτη ταχύτητα προς το έδαφος είναι σοκαριστικός.

#BREAKING #Ukrainian Boeing 737 plane carrying 180 people crashes near Tehran airport moments after take-off. First movie from this crash. pic.twitter.com/5s2buYv7Vj

Βίντεο από τα πρώτα λεπτά μετά τη συντριβή που μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Tasnim:

It didn’t go far. Ukrainian #Boeing737 crashes right after take off from #Tehran. Eerie to watch its final movements on Flight Radar.

#PS752 #Ukraine #Iranhttps://t.co/uTVnDi1It5 pic.twitter.com/Pc8FLAu6E8

— Ejder Memis (@_sHx_) January 8, 2020