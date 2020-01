Τραγική η κατάσταση στην Αυστραλία: Ο καπνός από τις πυρκαγιές έφθασε μέχρι τη Νότια Αμερική

Ο ουρανός έως την κεντρική Χιλή έχει πάρει γκρι χρώμα – Ο καπνός από τις φονικές πυρκαγιές που κατακαίνε την Αυστραλία διέσχισε τον Ειρηνικό Ωκεανό

Απέραντη θλίψη και φόβο πυροδοτεί η πύρινη κόλαση στην Αυστραλία που έχει αφήσει πίσω της δεκάδες νεκρούς, τη στιγμή που έχει εξαφανίσει σπάνια είδη ζώων.

Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για οικολογική βόμβα, ενώ έχουν καεί εκατομμύρια εκτάσεις γης.

Sometimes you see a video that makes your heart drop. This one did that to me. It’s of a woman rescuing a badly burnt and wailing koala from the Australian fires. Heartbreaking. #AustraliaFires pic.twitter.com/y6jzAeKN69

— Scott Dworkin (@funder) January 6, 2020

Ο καπνός από τις φονικές πυρκαγιές που κατακαίνε την Αυστραλία διέσχισε τον Ειρηνικό Ωκεανό και έπληξε πόλεις στη Νότια Αμερική και ενδεχομένως να έχει φθάσει και στην Ανταρκτική, έγινε σήμερα γνωστό από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό του ΟΗΕ (WMO).

Thank you to these amazing people for stepping in and helping. It’s devastating to see what’s happening in Australia. #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/G3rXLgmqqx

— Karine Jean-Pierre (@K_JeanPierre) January 7, 2020

Ο καπνός από τις φωτιές έχει ήδη κάνει πορτοκαλί τον ουρανό στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας.

Όμως, ο ουρανός έως την κεντρική Χιλή έχει πάρει ένα γκρι χρώμα, εξαιτίας του καπνού και ο WMO επικαλέστηκε μαρτυρίες ότι το ηλιοβασίλεμα στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, το Μπουένος Άιρες, έχει κόκκινο χρώμα.

«Εξαιτίας των πυρκαγιών, η ποιότητα του αέρα είναι επικίνδυνη, με αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων, στις μεγαλύτερες πόλεις της Αυστραλία, ενώ εξαπλώνεται στη Νέα Ζηλανδία με τον καπνό να παρασύρεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στον Ειρηνικό έως τη Νότια Αμερική» εξήγησε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη η εκπρόσωπος τύπου του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού Κλαιρ Νούλις.

Ο καπνός «πιθανόν» έφθασε στην Ανταρκτική, εξήγησε η αξιωματούχος.Πάνω από ένα δισεκατομμύριο νεκρά ζώα στις φωτιές

Συντηρητικές» φαίνεται πως ήταν οι εκτιμήσεις των επιστημόνων ότι τα ζώα που έχουν χάσει έως τώρα τη ζωή τους από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία -οι οποίες μαίνονται ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο- ανέρχονται στον συγκλονιστικό αριθμό του μισού δισεκατομμυρίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι οικολόγοι εκτιμούσαν αρχικά ότι 480 εκατ. ζώα έχουν χαθεί στις φωτιές που μαίνονται στην Αυστραλία από τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Ωστόσο, τα τεράστια μέτωπα που ξέσπασαν στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας τις τελευταίες ημέρες αναθεώρησαν επί τα χείρω τις εκτιμήσεις, «εκτοξεύοντας» τον αριθμό των κοάλα, των καγκουρό, των προβάτων και άλλων ζώων που χάθηκαν στις φλόγες, στο ένα δισεκατομμύριο!