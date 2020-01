Τραγωδία με συντριβή Boeing 737 στο Ιράν: Το αεροπλάνο είχε ελεγχθεί πριν από δύο ημέρες

«Ήταν καινούργιο» λένε από την Ukrainian International Airlines – Ιρανοί, Καναδοί, Ουκρανοί, Σουηδοί, Αφγανοί, Γερμανοί και Βρετανοί οι 176 νεκροί – Για μηχανική βλάβη σε κινητήρα μιλούν οι Ιρανοί – Το αεροπλάνο συνετρίβη τρία λεπτά μετά την απογείωση του από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης

Τις εθνικότητες των 176 επιβαινόντων στο Boeing 737-800 της εταιρείας Ukrainian International Airlines που έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή του αεροσκάφους λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο «Ιμάμης Χομεϊνί» ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι νεκροί είναι:

– 82 Ιρανοί

– 63 Καναδοί

– 11 Ουκρανοί – ανάμεσά τους και το 9μελες πλήρωμα

– 10 Σουηδοί

– 4 Αφγανοί

– 3 Γερμανοί και

– 3 Βρετανοί

Την ίδια ώρα η ουκρανική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι το μοιραίο αεροσκάφος είχε ελεγχθεί δύο ημέρες πριν το δυστύχημα τονίζοντας ότι ήταν «καινούργιο» αεροπλάνο που είχε παραδοθεί πριν από τρία χρόνια από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι η συντριβή προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε το αεροσκάφος τρία λεπτά μετά την απογείωσή του στις 2:44 τα ξημερώματα (ώρα Ιράν). Ο επικεφαλής του τμήματος Εκτάκτων Αναγκων του Ιράν δήλωσε στο Sputnik ότι η αιτία της συντριβής είναι καθαρά τεχνική με πληροφορίες, που δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί, να μιλούν για φωτιά σε έναν από τους κινητήρες του Boeing 737-800.

Το αεροσκάφος που είχε προορισμό την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Τα στοιχεία της πτήσης δείχνουν ότι μόλις έφτασε στα 7.900 πόδια κάτι συνέβη και κατέπεσε.

Λίγο πριν τις 10 το πρωί (ώρα Ελλάδος) Ιρανοί διασώστες εντόπισαν το ένα από τα μαύρα κουτιά του Boeing 737, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB.

Λίγη ώρα μετά την είδηση της συντριβής – το πρώτο δυστύχημα της συγκεκριμένης εταιρείας – στα social media έκαναν την εμφάνισή τους βίντεο που φέρεται να έχουν καταγράψει την στιγμή της πτώσης του αεροσκάφους.

Βίντεο από τα πρώτα λεπτά μετά τη συντριβή που μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Tasnim:

Here is the latest video from the Boeing plane crash in Iran. Carrying 180 passengers and crew headed for Ukraine. Possible technical difficulties right after takeoff. Watch: pic.twitter.com/FUgI5J04DK— 🤙🏻 (@dylwthit) January 8, 2020

Οι πρώτες φωτογραφίες από το σημείο της συντριβής όπως τις μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης και την Ερυθρά Ημισέληνο:

Η καταγραφή της πτήσης από το Flight Radar