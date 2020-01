Τραμπ: Η Ελλάδα έχει κάνει τρομακτική οικονομική ανάκαμψη

Το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου στο twitter μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, την οποία μάλιστα χαρακτηριζεί τρομακτική, εντυπωσιακή, επισημαίνει σε μήνυμά του στο twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Στο σχετικό μήνυμα αναφέρεται ότι ο κ.Τραμπ έκανε δηλώσεις στον Τύπο κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας – μιας χώρας που έχει κάνει ένα τρομακτικό come back στην Οικονομία:

President @realDonaldTrump spoke to the press at the top of his meeting with Prime Minister @kmitsotakis of Greece—a nation that has made a tremendous economic comeback! pic.twitter.com/aJEopAgr8d

— The White House (@WhiteHouse) January 7, 2020