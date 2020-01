Τραμπ : Στις 18:00 ώρα Ελλάδας θα απευθύνει διάγγελμα για το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα από τον Λευκό Οίκο μετά τα ιρανικά πλήγματα εναντίον βάσεων όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες στο Ιράκ.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον βάσεων όπου είναι ανεπτυγμένες δυνάμεις των ΗΠΑ στο Ιράκ.

Το προεδρικό διάγγελμα θα γίνει στις 11.00 τοπική ώρα (18.00 ώρα Ελλάδος), διευκρίνισε η αμερικανική κυβέρνηση. Οι δηλώσεις του Τραμπ αναμένονται με αγωνία, με την ελπίδα ο αμερικανός πρόεδρος να δώσει το στίγμα των προθέσεων του, τη στιγμή που τα σενάρια που κυκλοφορούν για την επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή είναι εφιαλτικά, δεδομένων και των ανοιχτών απειλών των ηγετών του Ιράν.

Λίγη ώρα μετά τις επιθέσεις και αφού οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την επίθεση, κυκλοφόρησε η είδηση ότι στον Λευκό Οίκο βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες προκειμένου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνει διάγγελμα στους πολίτες των ΗΠΑ.

Μάλιστα προς αυτόν τον σκοπό ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και ο υπουργός Αμυνας Μαρκ Εσπερ έφθασαν στο κτίριο της αμερικανικής προεδρίας, όπου μετέβησαν εσπευσμένα μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν εναντίον τουλάχιστον δύο αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Ιράκ.

Ωστόσο το διάγγελμα αυτό δεν έγινε ποτέ με τον αμερικανό πρόεδρο μέσω του αγαπημένου του twitter να το αναβάλει για αργότερα μέσα στην ημέρα και τους δύο αξιωματούχους να αποχωρούν από τον Λευκό Οίκο.

Με το ίδιο tweet ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι επλήγησαν δύο αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και ότι διεξάγεται ο έλεγχος για καταστροφές ή ανθρώπινες απώλειες. ότι «μέχρι τώρα, όλα πάνε καλά!»

Έγραψε, δε, πως «μέχρι στιγμής όλα καλά…», προφανώς αναφερόμενος στον μέχρι στιγμής απολογισμό των καταστροφών και των πιθανών θυμάτων.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό και ότι θα προβεί σε επίσημη δήλωση την Τετάρτη το πρωί.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020