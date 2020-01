Τρόμος στη Μέση Ανατολή : Για 80 νεκρούς Αμερικανούς κάνει λόγο η ιρανική κρατική τηλεόραση

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει ότι 80 «αμερικανοί τρομοκράτες» σκοτώθηκαν στα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον βάσεων όπου είναι ανεπτυγμένες δυνάμεις των ΗΠΑ στο Ιράκ, επικαλούμενη αξιωματικούς του επίλεκτου σώματος αυτού των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Μάλιστα η κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για άλλους περίπου 200 τραυματίες.

Επίσης διευκρίνισε ότι εκτοξεύθηκαν 15 βαλλιστικοί πύραυλοι εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων και αεροσκάφη και ελικόπτερα «υπέστησαν πολύ μεγάλες ζημιές».

Σημείωσε ακόμη, επικαλούμενη κυβερνητική πηγή, πως το Ιράν έχει στο στόχαστρο άλλες 100 αμερικανικές εγκαταστάσεις που σκοπεύει να πλήξει εάν οι ΗΠΑ ανταποδώσουν τα πλήγματα.

Νωρίτερα, πηγές προσκείμενες στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέφεραν ότι δεν υπήρχε ουδεμία πληροφορία για θύματα στα ιρανικά πυραυλικά πλήγματα, επισημαίνοντας ωστόσο ακόμη βρίσκονταν σε φάση αποτίμηση της κατάστασης.

Από την άλλη το τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε ότι τα ιρανικά πυραυλικά πλήγματα προκάλεσαν θύματα μεταξύ των Ιρακινών, ωστόσο απέφυγε να δώσει αριθμό, ούτε διευκρίνισε εάν επρόκειτο για νεκρούς ή τραυματίες.

