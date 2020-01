«Φωτιά» στη Μέση Ανατολή: Η Τεχεράνη επιτέθηκε με δεκάδες πυραύλους εναντίον βάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ

Επίθεση με δεκάδες πυραύλους εναντίον αμερικανικών βάσεων στο δυτικό Ιράκ εξαπέλυσε η Τεχεράνη τα ξημερώματα της Τετάρτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται ότι στόχος ήταν η αεροπορική βάση Άιν Αλ Άσαντ και μία ακόμα μία στην Ιρμπίλ. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι εκτοξεύθηκαν τουλάχιστον 35 βαλλιστικοί πύραυλοι. Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News επιβεβαίωσε την πληροφορία, κάνοντας λόγο για επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον δύο αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράκ. Οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ανακοίνωσε ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυραύλους εναντίον βάσης την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ στην ιρακινή επικράτεια. Ξεκαθάρισαν πως πρόκειται για αντίποινα και διαμήνυσαν ότι θα προχωρήσουν σε νέα, «ακόμα πιο συντριπτικά» αντίποινα σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων. Συγκεχυμένες πληροφορίες για τις ανθρώπινες απώλειες

Προς το παρόν οι πληροφορίες για τα θύματα από τα πυραυλικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ιράν είναι συγκεχυμένες. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει ότι 80 «αμερικανοί τρομοκράτες» σκοτώθηκαν στα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον βάσεων όπου είναι ανεπτυγμένες δυνάμεις των ΗΠΑ στο Ιράκ, επικαλούμενη αξιωματικούς του επίλεκτου σώματος αυτού των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Έκανε λόγο για άλλους περίπου 200 τραυματίες.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση διευκρίνισε ότι εκτοξεύθηκαν 15 βαλλιστικοί πύραυλοι εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων και αεροσκάφη και ελικόπτερα «υπέστησαν πολύ μεγάλες ζημιές». Σημείωσε ακόμη, επικαλούμενη κυβερνητική πηγή, πως το Ιράν έχει στο στόχαστρο άλλες 100 αμερικανικές εγκαταστάσεις που σκοπεύει να πλήξει εάν οι ΗΠΑ ανταποδώσουν τα πλήγματα.

Η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (Federal Aviation Administration, FAA) απαγόρευσε στις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να κάνουν πτήσεις στον εναέριο χώρο του Ιράκ, του Ιράν, του Περσικού Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν. Υπήρξε, μάλιστα και η σκέψη για το ενδεχόμενο ο Τραμπ να απευθυνθεί στο έθνος μετά τις επιθέσεις. Τελικά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε μέσω Twitter ότι πρόκειται να κάνει δηλώσεις σχετικά με το Ιράν αργότερα σήμερα Τετάρτη. Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία αποτίμησης.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

Δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των στρατιωτών της Δανίας, της Νορβηγίας και της Νέας Ζηλανδίας

Κανένας Δανός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε ή σκοτώθηκε στις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της βάσης Άιν αλ Άσαντ στο Ιράκ, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Δανίας στο Twitter. Η Δανία διαθέτει περίπου 130 στρατιώτες στη βάση αυτή οι οποίοι συμμετέχουν στον διεθνή συνασπισμό εναντίον του Ισλαμικού Κράτους.

Αντίστοιχη ανακοίνωση έκανε και εκπρόσωπος του στρατού της Νορβηγίας, χώρα η οποία διαθέτει περίπου 70 στρατιώτες στην ίδια βάση. Τέλος ο αναπληρωτής πρόεδρος της κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας Ουίνστον Πίτερς επεσήμανε ότι το στρατιωτικό προσωπικό της χώρας στο Ιράκ είναι ασφαλές.

«Τώρα είναι ώρα για αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση, και για να αναλάβει η διπλωματία (…) η κυβέρνηση ενημερώθηκε ότι το προσωπικό της Νέας Ζηλανδίας είναι όσο ασφαλές μπορεί υπό τις τρέχουσες συνθήκες», επεσήμανε ο Πίτερς. Η Νέα Ζηλανδία διαθέτει 50 μέλη στρατιωτικού προσωπικού στο Ιράκ.Τραμπ: Ο Σουλεϊμανί ήταν ένα τέρας

Όλα αυτά έλαβαν χώρα λίγες ώρες μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι εξελίξεις με το Ιράν και η εξόντωση του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των εκπροσώπων του Τύπου στη συνάντηση που είχαν μπροστά στις κάμερες οι δύο ηγέτες. Ο Τραμπ αναφέρθηκε στην εξόντωση του Σουλεϊμανί, λέγοντας πως «το γεγονός ότι εξοντώθηκε είναι καλό για πολλές χώρες». «Ήταν ένα τέρας», σχολίασε μεταξύ άλλων, επιμένοντας για την ορθότητα της απόφασής του. «Σώθηκαν πάρα πολλές ζωές με τη δράση μας», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και τόνισε ότι «η πράξη των ΗΠΑ ήταν σωστή. Σημείωσε μάλιστα ότι ακόμα και μέσα στο Ιράν πολλοί ήταν αυτοί που χάρηκαν για τη δολοφονία Σουλεϊμανί». Δεν δόθηκε πάντως τέτοια εικόνα αν κρίνει κανείς την εθνική συσπείρωση που παρατηρείται στο Ιράν μετά την εξόντωση Σουλειμανί. Ο ενταφιασμός του αναβλήθηκε, όταν τουλάχιστον 40 άτομα ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου και άλλοι 190 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της κηδείας του.

Ο ακήρυχτος «πόλεμος» μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχει μεταφερθεί και στα σόσιαλ μίντια. Τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο και ανώτατοι αξιωματούχοι του Ιράν, ανταλλάσσουν απειλές, με τον πλανήτη να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. Ο Μοχάμεντ Τζαβάντ Ζαρίφ, υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, αφού ανακοίνωσε ότι το Ιράν ακυρώνει όλους τους περιορισμούς στους οποίους είχε συμφωνήσει για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ως αντίποινα, απάντησε στον Τραμπ: «Θέλεις να συνεχίσεις να ακούς τους κλόουν που σε συμβουλεύουν για την περιοχή μας; Και ακόμα φαντάζεσαι ότι μπορείς να δαμάσεις το φρόνημα αυτού του σπουδαίου έθνους και του λαού του;».

Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν να ξεκινήσουν πόλεμο με το Ιράν, αλλά είμαστε έτοιμοι να τερματίσουμε κάθε πόλεμο που θα ξεσπάσει είναι το μήνυμα που στέλνει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκ Έσπερ, ενώ η ένταση μεταξύ των δύο χωρών έχει χτυπήσει κόκκινο.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Μαρκ Έσπερ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν την αποκλιμάκωση των υφιστάμενων εντάσεων με το Ιράν, αλλά η χώρα είναι έτοιμη να τερματίσει κάθε πόλεμο που μπορεί να ξεσπάσει. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ συζήτησαν χθες για την «τεταμένη κατάσταση αναφορικά με το Ιράν και το Ιράκ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Στέφεν Ζάιμπεργκ «Επίσης αντάλλαξαν απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση στη Λιβύη και τις πολιτικές προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης σε αυτή τη χώρα. Συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή για αυτό το ζήτημα», συμπλήρωσε ο Ζάιμπεργκ στην ανακοίνωσή του.Το Ιράν απειλεί με επιθέσεις το Ισραήλ και τους συμμάχους των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση, η Τεχεράνη ετοιμάζεται για επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς τόσο σε άλλους αμερικανικούς στόχους, όσο και στο Ισραήλ, αλλά και στους συμμάχους των Αμερικανών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Τεχεράνη διεμήνυσε πως αν η χώρα δεχθεί επίθεση με βόμβες, προφανώς από τις ΗΠΑ, θα εξαπολύσει εκτεταμένη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και στη Χάιφα του Ισραήλ.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν τις ΗΠΑ να αποσύρουν άμεσα τις αμερικανικές δυνάμεις από το σύνολο της περιοχής και όχι μόνο από το Ιράκ.