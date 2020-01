Βίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή που ιρανικός πύραυλος χτυπά το ουκρανικό Boeing

Νέα διάσταση λαμβάνουν οι έρευνες για το Boeing 737-800 της Ukraine International Airlines, το οποίο συνετρίβη στο Ιράν, μετά τους ισχυρισμούς αξιωματούχων των ΗΠΑ, Καναδά και Μεγάλης Βρετανίας ότι η πτώση του προήλθε από χτύπημα ιρανικού πυραύλου.

Μάλιστα, το σενάριο αυτό ήρθαν να ενισχύσουν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά «έδειξε» την Τεχεράνη ως υπαίτια για τη συντριβή, ενώ αργά το βράδυ της Πέμπτης οι New York Times δημοσίευσαν βίντεο που φαίνεται να δείχνει ιρανικό πύραυλο να χτυπά το αεροπλάνο πάνω από την Παράντ, κοντά στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης, περιοχή στην οποία σταμάτησε να μεταδίδει το σήμα του προτού συντριβεί.

Στις εικόνες που έχουν καταγραφεί διακρίνεται μια πολύ δυνατή λάμψη και ακούγεται η έκρηξη από το χτύπημα, με την αμερικανική εφημερίδα να κάνει λόγο για αυθεντικές εικόνες. Το αεροπλάνο συνέχισε να πετάει για μερικά λεπτά και έκανε στροφή προς το αεροδρόμιο, προτού εκραγεί και συντριβεί στο έδαφος, όπως γράφουν οι Times.

Το ίδιο βίντεο μάλιστα έχει στη διάθεσή του και το αμερικανικό δίκτυο CNN, το οποίο πάντως ισχυρίζεται προς το παρόν ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει την αυθεντικότητα των εικόνων. Σε κάθε περίπτωση, όμως, αναφέρει ότι τα κτίρια που διακρίνονται είναι παρόμοια με αυτά που βρίσκονται στην περιοχή Παράντ,

Μάλιστα, συμπληρώνει πως ζήτησε από την πηγή του περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το το βίντεο και τον τρόπο με τον οποίο το έλαβε, ωστόσο δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση.

Απέναντι στους ισχυρισμούς αυτούς, η Τεχεράνη αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας πως η «φημολογία» περί πυραυλικού πλήγματος «δεν έχει καμία λογική».

Ετσι, λοιπόν, ενώ τα αίτια συντριβής του ουκρανικού Boeing παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα επισήμως, Ιράν και ΗΠΑ αναπτύσσουν τις δικές τους θεωρίες για την αεροπορική τραγωδία με τα 176 θύματα, δημιουργώντας νέο πεδίο σύγκρουσης.

Όπως ανέφεραν αμερικανοί αξιωματούχοι των Μυστικών Υπηρεσιών, εντοπίστηκαν τα ίχνη εκτόξευσης δύο πυραύλων επιφανείας – αέρος του ιρανικού στρατού λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους της ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας, που είχε προορισμό το Κίεβο και μετέφερε κυρίως Ιρανούς και Ιρανοκαναδούς.

Το αεροσκάφος πιστεύεται ότι χτυπήθηκε από ρωσικό σύστημα πυραύλων Tor-M1, γνωστό στο ΝΑΤΟ ως Gauntlet, δήλωσαν οι τρεις αξιωματούχοι που μίλησαν στο Newsweek υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Ένα αξιωματούχος του Πενταγώνου και ένας ακόμη αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ δήλωσαν στο Newsweek ότι το Πεντάγωνο θεωρεί πως το περιστατικό ήταν τυχαίο. Τα αντιαεροπορικά συστήματα του Ιράν ήταν πιθανότατα ενεργά μετά την πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών στόχων, ως αντίποινα στη δολοφονία την περασμένη εβδομάδα του στρατηγού Σουλεϊμανί με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ.

Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ μπορεί να αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα, ενώ δεν έγινε κάποιο σχόλιο από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ ή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ωστόσο την ίδια τακτική δεν ακολούθησε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι έχει ένα φοβερό αίσθημα σχετικά με το αεροπλάνο που κατέπεσε, χωρίς, εντούτοις, να παρουσιάζει κάποια απόδειξη. «Κάποιος θα μπορούσε να έχει κάνει κάποιο λάθος» σημείωσε, επισημαίνοντας ότι έχει υποψίες σχετικά με το δυστύχημα, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Λοιπόν, έχω τις υποψίες μου. Κάποιος θα μπορούσε να κάνει λάθος από την άλλη πλευρά… όχι το σύστημά μας. Δεν έχει καμία σχέση με εμάς» είπε, ενώ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης, υπογράμμισε: «Προσωπικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Νιώθω πως κάτι πολύ κακό συνέβη… αυτό φανεί από την εξέταση του μαύρου κουτιού».

Pres. Trump tells @jonkarl he has “suspicions” about Ukrainian flight that crashed in Iran: “Some people say it was mechanical, I personally don’t think that’s even a question.”

“I have a feeling that… something very terrible happened.” https://t.co/TP0KH7sGqX pic.twitter.com/P9xScd348Y

— ABC News (@ABC) January 9, 2020