Ιράν : Προπαγανδιστικό βίντεο πριν την εκτόξευση των πυραύλων κατά ΗΠΑ

Την προετοιμασία που φέρεται να προηγήθηκε της εκτόξευσης των πυραύλων που έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ, τα ξημερώματα της Τετάρτης, παρουσίασε η ιρανική τηλεόραση, σε ένα -προπαγανδιστικό μάλλον- βίντεο με… αέρα Χόλιγουντ.

Το βίντεο καταγράφει την κινητικότητα μέσα στα ιρανικά στρατόπεδα και εστιάζει στην προετοιμασία των πυραύλων, στο σώμα των οποίων τοποθετούν τις κεφαλές.

Παράλληλα, το βίντεο «ντύνεται» με την απαραίτητη μουσική υπόκρουση, πριν τελικά οι πύραυλοι, τύπου Zolfaghar και Qiam, που φαίνεται πως χρησιμοποίησε η Τεχεράνη εκτοξευτούν και καταλήξουν στις αμερικανικές βάσεις. Ωστόσο, όπως διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε διάγγελμά του προς τον αμερικανικό λαό, δεν χάθηκαν αμερικανικές ούτε ιρακινές ανθρώπινες ζωές από τις ιρανικές επιθέσεις.

State TV shows preparation of missiles ahead of strike on US Iraq base #Iran pic.twitter.com/ukCYsRHXm1

Πάντως, την Τετάρτη, δορυφορικές φωτογραφίες από τα ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ έδωσε στη δημοσιότητα το τηλεοπτικό δίκτυο CNNi.

Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα προέρχονται από την αεροπορική βάση Αΐν αλ Άσαντ, η οποία αποτέλεσε έναν εκ των δύο στόχων των ιρανικών πυραύλων.

Συνολικά, τέσσερα κτίρια φέρεται να έχουν υποστεί φθορές και ζημιές, ενώ ένας εκ των διαδρόμων απογείωσης – προσγείωσης έχει πληγεί από ιρανικό πύραυλο.

CNN has obtained satellite images from Planet Labs, Inc. that appear to show damage from Iranian missile strikes at an air base in Iraq housing US troops https://t.co/RG86yPEAUV pic.twitter.com/982U8C8blV

— CNN (@CNN) January 8, 2020