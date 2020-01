Συντριβή ουκρανικού Boeing στο Ιράν: Μηχανική βλάβη, βόμβα ή πυραυλική επίθεση;

Μυστήριο με δεκάδες πολιτικές και άλλες διαστάσεις αποτελεί η τραγωδία της συντριβής του ουκρανικού Boeing λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από αεροδρόμιο της Τεχεράνης στο Ιράν. Τα ερωτήματα για τους 176 επιβάτες και πλήρωμα που χάθηκαν είναι πολλά, καθώς το τραγικό συμβάν σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την πυραυλική επίθεση που πραγματοποίησε το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στο έδαφος του Ιράκ. Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε μία παραφιλολογία για τα αίτια της συντριβής, καθώς το αεροσκάφος ήταν μόλις τριών ετών και ο πιλότος δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου για βλάβη ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο.

Βίντεο ερασιτέχνη φέρεται να έχει καταγράψει την πτώση του αεροσκάφους. Στην εικόνα αντικρίζει κανείς μία φλεγόμενη μπάλα, πιθανόν το Boeing της πτήσης 752 των διεθνών ουκρανικών αερομεραφορών. Εάν το αεροσκάφος τυλίχτηκε στις φλόγες και συνετρίβη, τότε ποια ήταν τα αίτια της πυρκαγιάς; Ήταν μηχανική βλάβη, έκρηξη μηχανισμού, ή κατάρριψη από απόσταση; Εάν το αεροπλάνο έπιασε φωτιά, γιατί ο πιλότος δεν ειδοποίησε αμέσως για βλάβη και για αναγκαστική προσγείωση; Παρ’ ότι οι ουκρανική πρεσβεία στην Τεχεράνη έσπευσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, κανένα ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Στο βίντεο ακούγεται μία αντρική φωνή να φωνάζει: «Το αεροπλάνο είναι στις φλόγες. Για όνομα του Θεού, Θεέ μου βοήθα, κάλεσε τους πυροσβέστες».

Από ποιες χώρες ήταν τα θύματα



Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε τις εθνικότητες των θυμάτων. Πιο αναλυτικά, στο αεροσκάφος επέβαιναν 82 Ιρανοί, 63 Καναδοί, 11 Ουκρανοί, 10 Σουηδοί, τέσσερις Αφγανοί, τρεις Γερμανοί και τρεις Βρετανοί.

Οι αρχές εντόπισαν το «μαύρο κουτί» του Boeing, το οποίο ίσως να δώσει κάποιες απαντήσεις ή να ανοίξει ένα μονοπάτι για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι Ιρανοί υποστηρίζουν από την αρχή ότι η συντριβή του αεροσκάφους ήταν αποτέλεσμα μηχανικής βλάβης. Η ουκρανική κυβέρνηση, μέσω της πρεσβείας της, έσπευσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Αργότερα, όμως, δεν θέλησε να προβεί σε κανένα σχόλιο. Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, η Ουάσινγκτον πιέζει το Κίεβο να βγει δημοσίως και να κατηγορήσει το Ιράν για τη συντριβή του αεροπλάνου, στο οποίο επέβαιναν δεκάδες Ουκρανοί και Ιρανοί, αλλά και 63 Καναδοί πολίτες.

Ο πρώην επικεφαλής του τμήματος διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων των ΗΠΑ, Jeffrey Guzzetti, δήλωσε ότι τα στοιχεία και το βίντεο από τον ερασιτέχνη που έχει παρακολουθήσει, δεν παραπέμπει σε εκδήλωση πυρκαγιάς σε κινητήρα. «Πιο πιθανή είναι η έκρηξη βόμβας, ή η κατάρριψη με πύραυλο», προσθέτει. «Τα αεροπλάνα δεν τυλίγονται στις φλόγες έτσι απλά. Εκτός και αν ήταν μία έκρηξη», εξήγησε ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση, στην παρούσα φάση, οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες και η κατάσταση ιδιαίτερα πολύπλοκη.Συγκλονίζουν οι ιστορίες των θυμάτωνΑπέραντο πόνο έχει σκορπίσει η συντριβή του Boeing 737 στο Ιράν, με τις τελευεταίας στιγμές πριν από την τραγωδία να κόβουν την ανάσα και τα ερωτηματικά για τα αίτια του δυστυχήματος να μην έχουν ακόμη απαντηθεί. Ζευγάρι νεόνυμφων που είχε ταξιδέψει στο Ιράν προκειμένου να παντρευτεί, βρίσκεται μεταξύ των 63 Καναδών που σκοτώθηκαν, όταν το αεροσκάφος τους της εταιρείας Ukrainian Airlines συνετρίβη.

Και οι 176 άνθρωποι που επέβαιναν στο Boeing 737 σκοτώθηκαν, όταν το αεροσκάφος κατέπεσε λίγο μετά την απογείωσή του από την Τεχεράνη, με προορισμό την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο.

Ο Αράς Πουρζαραμπί, 26 ετών, και η Πουνέ Γκουρτζί, 25 ετών, φοιτητές Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα, είχαν πάει στο Ιράν για τον γάμο τους, είπε ο Ρέζα Ακμπάρι, ο πρόεδρος της Εταιρείας Ιρανικής Κληρονομιάς του Έντμοντον.

Ταξίδευαν με άλλους τέσσερις ανθρώπους, που παρέστησαν στο γαμήλιο πάρτι τους και άλλους 24 Ιρανο-Καναδούς από το Έντμοντον, είπε ο Ακμπάρι.

«Θεέ μου, δεν μπορώ να το πιστέψω», είπε ο Ακμπάρι στο -. «Η κοινότητά μας βρίσκεται σε κατάσταση σοκ».

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει τη βοήθεια των διεθνών εταίρων της για να διασφαλίσει ότι θα εξεταστούν ενδελεχώς τα αίτια της συντριβής» κι ότι όλα τα ερωτήματα των Καναδών «θα βρουν απαντήσεις».

Η συγκεκριμένη πτήση ήταν δημοφιλής για τους Καναδούς που ταξίδευαν στο Ιράν, απουσία απευθείας πτήσεων, και σε αυτήν επέβαιναν πολλοί φοιτητές και ακαδημαϊκοί που πήγαιναν στην πατρίδα τους για τις διακοπές. Ο Καναδάς δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν από το 2012.«Όλοι έκλαιγαν»

Μεταξύ των θυμάτων ήταν η Μοτζγκάν Ντανεσμάντ, καθηγήτρια Ηλεκτρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα, «μια εξαιρετική κυρία, πολύ έξυπνη», είπε ο Ακμπάρι.

Ο σύζυγός της Πεντράμ Μουσαβί, καθηγητής Μηχανολογίας στο ίδιο πανεπιστήμιο, και οι δύο κόρες του ζευγαριού, σκοτώθηκαν, επίσης, στο δυστύχημα.

Το ζευγάρι ταξίδευε στο Ιράν με τις κόρες του Ντάρια και Ντορίνα, ηλικίας 14 και 10 ετών αντίστοιχα, για να επισκεφθούν τους παππούδες, έγινε γνωστό από τον φοιτητή τους Χουσέιν Σαγκλατούν, που μίλησε στο -.

«Όλοι κλαίνε από χθες το βράδυ. Είναι τεράστια η απώλεια και το κενό δεν θα καλυφθεί από κανέναν», υπογράμμισε.

Η αεροπορική τραγωδία είναι η μεγαλύτερη στην πρόσφατη ιστορία με θύματα Καναδούς, αφότου εξερράγη το αεροσκάφος της Air India το 1985 πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 268 Καναδοί πολίτες.

Εκτός των Καναδών, 82 Ιρανοί, 11 Ουκρανοί, εκ των οποίων τα 9 μέλη του πληρώματος, 10 Σουηδοί, 4 Αφγανοί, 3 Γερμανοί και 3 Βρετανοί επέβαιναν στο Μπόινγκ 737 της Ukraine International Airlines.Η Ουάσιγκτον καλεί για συνεργασία στις έρευνες

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο κάλεσε για «πλήρη συνεργασία σε κάθε έρευνα για τα αίτια» της αεροπορικής τραγωδίας με τους 176 νεκρούς.

Σε ανακοίνωση, ο Πομπέο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να στείλουν στην Ουκρανία κάθε βοήθεια μετά τη συντριβή του αεροσκάφους των ουκρανικών αερογραμμών, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά την απογείωσή του από την Τεχεράνη.

«Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απευθύνει τα βαθιά του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους των 176 επιβαινόντων που σκοτώθηκαν στην τραγική συντριβή», τονίζει ο Πομπέο στην ανακοίνωση.

«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παρακολουθούν από κοντά την εξέλιξη των ερευνών και βρίσκονται σε ετοιμότητα για να προσφέρουν στην Ουκρανία κάθε δυνατή βοήθεια. Οι ΗΠΑ καλούν για την πλήρη συνεργασία με οποιαδήποτε έρευνα σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος».

Βάσει του διεθνούς δικαίου, την ευθύνη για τις έρευνες του δυστυχήματος την έχει το Ιράν και το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας μετέδωσε ότι και τα δύο τα μαύρα κουτιά του αεροπλάνου βρέθηκαν.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Mehr μετέδωσε ότι ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας δήλωσε ότι δεν είναι σαφές σε ποια χώρα θα στείλει το Ιράν τα μαύρα κουτιά για ανάλυση, όμως δεν θα τα δώσει στην Μπόινγκ, που εδρεύει στις ΗΠΑ, μια χώρα με την οποία το Ιράν δεν έχει διπλωματικές σχέσεις.

