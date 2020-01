Brexit : Εγκρίθηκε από τη Βουλή των Κοινοτήτων το νομοσχέδιο

Οι βρετανοί βουλευτές ενέκριναν με ψήφους 330 υπέρ και 231 κατά το νομοσχέδιο περί της Συμφωνίας Αποχώρησης από την ΕΕ, που σηματοδοτεί το αποφασιστικότερο βήμα των τελευταίων τριάμισι ετών προς την υλοποίηση του Brexit στις 31 Ιανουαρίου.

Η ψηφοφορία διεξήχθη αργά το απόγευμα μετά από την ολοκλήρωση και της τρίτης ημέρας της αναλυτικής συζήτησης στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Το νομοσχέδιο πέρασε χωρίς καμία αλλαγή στο κείμενο, καθώς η κυβέρνηση απέρριψε όλες τις προτάσεις τροπολογιών της αντιπολίτευσης βασιζόμενη στην ευρεία αυτοδυναμία που κέρδισε με τις εκλογές του περασμένου μήνα.

