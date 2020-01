Brexit: Πέρασε με 330 ψήφους η συμφωνία – Οριστική αποχώρηση στις 31 Ιανουαρίου

Ύστερα από τις μαραθώνιες διαβουλεύσεις και τις ήττες που υπέστη από τη Βουλή των Κοινοτήτων ο Βρετανός πρωθυπουργός, εγκρίθηκε με 330 ψήφους η συμφωνία για το Brexit.

Με την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, ο Μπόρις Τζόνσον θα μπορέσει να γυρίσει σελίδα σε μια από τις χειρότερες πολιτικές κρίσεις που έχει βιώσει η Βρετανία εδώ και δεκαετίες. Μπαίνει επίσης τέλος στους φόβους για μια άτακτη αποχώρηση της χώρας από την ΕΕ.

Κατά του σχεδίου αποχώρησης τάχθηκαν 231 βουλευτές.

Η Βρετανία θα αποχωρήσει, όπως έχει συμφωνηθεί με την ΕΕ, οριστικά στο τέλος Ιανουαρίου από την Ένωση.

Στην ψηφοφορία της Πέμπτης οι βουλευτές είχαν την τελευταία ευκαιρία να απορρίψουν τη συμφωνία προτού σταλεί στη Βουλή των Λόρδων.

Στην ουσία η συμφωνία αποχώρησης του Μπόρις Τζόνσον είναι ίδια με αυτή της Τερέζα Μέι, αντικαθίσταται όμως το backstop με ένα τελωνειακό σύνορο στη θάλασσα της Ιρλανδίας μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και του υπόλοιπου Ηνωμένου Βασιλείου.

Το νομοσχέδιο θα πρέπει να περάσει την επόμενη εβδομάδα, και από τη Βουλή των Λόρδων και στη συνέχεια να επικυρωθεί από τη βασίλισσα Ελισάβετ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται ότι θα το εγκρίνει στις 29 Ιανουαρίου, δύο ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία του «διαζυγίου».

“The ayes to the right 330, the noes to the left 231”

MPs vote to pass the Withdrawal Agreement Bill on its final reading in the House of Commons

The bill, which will implement the UK government’s Brexit deal, will now move to the Lordshttps://t.co/aQXZn9q6PL pic.twitter.com/SRCh4MT8PY

— BBC Politics (@BBCPolitics) January 9, 2020

Το νομοσχέδιο για το Brexit πέρασε το πρώτο του εμπόδιο στη Βουλή των Κοινοτήτων πριν από τα Χριστούγεννα, λίγο μετά την εκλογική νίκη των Συντηρητικών.

Η προσοχή πάντως έχει στραφεί στις επικείμενες συνομιλίες για τις μακροπρόθεσμες διευθετήσεις με την ΕΕ που θα τεθούν σε ισχύ όταν η μεταβατική περίοδος -κατά την οποία η Βρετανία συνεχίζει να υπόκειται στους κανόνες της ΕΕ- λήξει στις 31 Δεκεμβρίου.

Ο Τζόνσον είναι βέβαιος ότι η διαπραγμάτευση για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που επιθυμεί μπορεί να ολοκληρωθεί εγκαίρως, με τους εταίρους του, ωστόσο, στην ΕΕ εμφανίζονται λιγότερο σίγουροι. Χθες, ο Τζόνσον συναντήθηκε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Λονδίνο, μερικές ώρες αφού η ίδια επισήμανε σε ομιλία της ότι θα είναι «ουσιαστικά αδύνατο» να συμφωνηθούν τα πάντα έως τα τέλη του έτους. Βρετανία: Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου η μεταβατική περίοδος του Brexit

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είχε την Τετάρτη συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοινώθηκε από το γραφείο του, εν όψει των εμπορικών συνομιλιών που θα διεξαχθούν μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου.

Η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ:

Ο πρωθυπουργός ήταν σαφής ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα παρατείνει την εφαρμογή της μεταβατικής περιόδου πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και ότι οποιαδήποτε μελλοντική εταιρική σχέση δεν πρέπει να περιλαμβάνει οποιαδήποτε εναρμόνιση με τους κανόνες της ΕΕ ή δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.