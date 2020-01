Megxit: Το παρασκήνιο της «παραίτησης» Μέγκαν-Χάρι από τα βασιλικά τους καθήκοντα – Οργή από το παλάτι

Το 2020 μπήκε με προβλήματα για την μοναρχία στην Γηραιά Αλβιόνα, αφού ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ δύο ημέρες αφού επέστρεψαν από τις διακοπές των Χριστουγέννων στον Καναδά ανακοίνωσαν μέσω Instagram ότι παραιτούνται από τα βασιλικά τους αξιώματα και θα εργαστούν για να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι.

«Σκοπεύουμε να αποσυρθούμε από “ανώτερα” μέλη της βασιλικής οικογένειας και να εργαστούμε για να γίνουμε οικονομικά ανεξάρτητοι, ενώ συνεχίζουμε να στηρίζουμε πλήρως τη βασίλισσα. Με τη δική σας ενθάρρυνση, κυρίως τα τελευταία χρόνια, νιώσαμε έτοιμοι να κάνουμε αυτήν την προσαρμογή. Σχεδιάζουμε να ισορροπούμε τον χρόνο μας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Βόρειας Αμερικής, συνεχίζοντας να τιμούμε το καθήκον μας στη Βασίλισσα, την Κοινοπολιτεία και όσους οργανισμούς βρίσκονται υπό την στήριξή μας», αναφέρουν ο Χάρι και η Μέγκαν στην σχετική ανακοίνωση και προσθέτουν πως η γεωγραφική ισορροπία ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού θα τους επιτρέψει «να μεγαλώσουν τον γιο τους με σεβασμό στη βασιλική παράδοση, μέσα στην οποία γεννήθηκε, παρέχοντας παράλληλα στην οικογένειά τους τη δυνατότητα να εστιάσουν στο επόμενο κεφάλαιο, που συμπεριλαμβάνει και την έναρξη μιας νέας φιλανθρωπικής οργάνωσης».

«Ανυπομονούμε να μοιραστούμε τις λεπτομέρειες του συναρπαστικού επόμενου βήματος εν ευθέτω χρόνω, όπως συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τη βασίλισσα, τον πρίγκιπα της Ουαλίας, τον Δούκα του Κέιμπριτζ και όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Μέχρι τότε, παρακαλούμε δεχτείτε τις βαθύτερες ευχαριστίες μας για τη συνεχή σας υποστήριξη», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η παραπάνω ανακοίνωση δεν αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη για τον βρετανικό Τύπο αφού μερικές ώρες πριν την δημοσίευσή της φίλοι του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ είχαν υποστηρίξει πως το ζευγάρι σκέφτεται να μετακομίσει στον Καναδά, όπου είχε περάσει τις διακοπές των Χριστουγέννων σε πολυτελή βίλα αξίας 10 εκατ. λιρών μαζί με τον 8 μηνών γιο του, Άρτσι και την μητέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Ντόρια Ράγκλαντ.

In a surprise announcement, Prince Harry and Meghan, the Duchess of Sussex, have decided to step back from their senior roles in Britain’s royal family. The royal couple hope to become financially independent and set up a new charity https://t.co/NIDHMIf0N3 pic.twitter.com/qh6JnX8Wrx— - (@-) January 9, 2020

Μέγκαν Μαρκλ και Γουόλις Σίμπσον: Οι Αμερικανίδες που γοήτευσαν δύο Βρετανούς γαλαζοαίματους

Ο πρίγκιπας Χάρι παραιτείται από τα βασιλικά του καθήκοντα, ίσως, επειδή βλέπει πως η γυναίκα που αγαπάει, αν και πρώην ηθοποιός, συνηθισμένη στα

φώτα της δημοσιότητας, έχει δηλώσει πως αισθάνεται πίεση ως μέλος της βασιλικής οικογένειας. Η ιστορία επαναλαμβάνεται; Το 1936 ο βασιλιάς Εδουάρδος Η΄παραιτήθηκε από το θρόνο για χάρη της γυναίκας που αγαπούσε. Ήταν και αυτή Αμερικανίδα, όπως η Μέγκαν Μαρκλ, διαζευγμένη, όπως η Μέγκαν Μαρκλ, με την διαφορά πως η Γουόλις Σίμπσον είχε παντρευτεί δύο φορές πριν γνωρίσει τον Βρετανό μονάρχη ενώ για την Μέγκαν Μαρκλ ο πρίγκιπας Χάρι είναι ο δεύτερος σύζυγος. Η δούκισσα του Σάσεξ έχει στο ενεργητικό της ακόμα έναν γάμο με τον τον κινηματογραφικό παραγωγό Τρέβορ Ένγκελσον. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 2011 στη Τζαμάικα και χώρισε το 2013.

Αν και ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα γίνει ποτέ βασιλιάς ως έκτος στην διαδοχή του θρόνου η απόφασή του να φύγει μακριά από το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με την Μέγκαν και τον γιο τους θυμίζει ως ένα σημείο την ρομαντική ιστορία του θείου της βασίλισσας Ελισάβετ με την Αμερικανίδα αγαπημένη του. Η Σίμπσον γνώρισε τον Εδουάρδο το 1931, όταν ήταν ακόμα παντρεμένη με τον δεύτερο σύζυγό της, τον Ερνέστο Σίμπσον, Αγγλοαμερικανό ναυτικό διευθυντή και πρώην αξιωματικό.

Η σχέση τους εξελίχθηκε σε ένα παράφορο έρωτα και το 1936 ενώ ο Εδουάρδος βρισκόταν στον θρόνο μόλις έντεκα μήνες ανακοίνωσε στον πρωθυπουργό Στάνλεϊ Μπάλντουιν την πρόθεσή του να παντρευτεί την ερωμένη του. Όταν ο Μπάλντουιν εξήγησε στον μονάρχη πως ο λαός δεν θα αποδεχόταν την δις διαζευγμένη Αμερικανίδα ως βασίλισσα, εκείνος παραιτήθηκε από τον θρόνο και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι μαζί με την Σίμπσον, που στο μεταξύ παντρεύτηκε. Τον Εδουάρδο διαδέχθηκε στον θρόνο ο Γεώργιος ΣΤ’, πατέρας της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο Εδουάρδος απεβίωσε στη γαλλική πρωτεύουσα το 1972 και η Σίμπσον παρέμεινε στο Παρίσι μέχρι τον θάνατό της, το 1986. Το ζευγάρι έχει θαφτεί στο Φρόγκμορ, στο Ουίνδσορ, κοντά στην κατοικία Frogmore Cottage, που ζει ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ.

Το παρασκήνιο της παραίτησης του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ

Η πρώην πρωταγωνίστρια του νομικού δράματος Suits ζούσε επί εφτά χρόνια στο Τορόντο, όπου γινόντουσαν τα γυρίσματα του δημοφιλούς σίριαλ και έχει πολλούς φίλους εκεί. Σύμφωνα με φίλο του ζευγαριού ο έκτος στην διαδοχή του θρόνου και η Αμερικανίδα σύζυγός του αποφάσισαν να εγκατασταθούν για μεγάλο μέρος του χρόνου στον Καναδά και να παραιτηθούν από τα βασιλικά τους αξιώματα, όταν κατάλαβαν πως δεν βρίσκονται στο επίκεντρο στα μελλοντικά σχέδια της βασιλικής οικογένειας.

Αιτία είναι το πορτρέτο για την νέα δεκαετία, που έδωσε τις ημέρες των Χριστουγέννων στην δημοσιότητα το παλάτι και στο οποίο ποζάρουν η 93χρονη μονάρχης και οι τρεις κατά σειρά διάδοχοί της, ο 71χρονος πρίγκιπας Κάρολος, ο 37χρονος πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο 6χρονος πρίγκιπας Γεώργιος. Άλλωστε, ο πρώτος στην διαδοχή του θρόνου της Γηραιάς Αλβιόνας έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει πως, όταν ανέλθει στον θρόνο, σκοπεύει να μειώσει τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που εκτελούν δημόσια καθήκοντα.

Φίλοι του ζευγαριού δήλωσαν: «Επέστρεψαν πίσω στη δουλειά. Δεν έχουν τίποτα να κρύψουν και έχουν πολλή δουλειά να κάνουν. Όμως, έγινε ξεκάθαρο από τον θεσμό (της μοναρχίας) πως ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ δεν βρίσκονται στο επίκεντρο ενός μελλοντικού σχεδίου. Απλά δείτε την φωτογραφία που δόθηκε στην δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα με την βασίλισσα, τον πρίγκιπα της Ουαλίας, τον δούκα του Κέμπριτζ και τον Γεώργιο».

Σύμφωνα με την Telegraph ο Χάρι και η Μέγκαν αισθάνονται αβεβαιότητα για την δική τους θέση στο μέλλον σε μια μοναρχία σε «σμίκρυνση», όταν ο πρίγκιπας Κάρολος πάρει τα ηνία από την βασίλισσα Ελισάβετ.

Απογοητευμένη η βασίλισσα από την απόφαση του ζευγαριού – Τι δήλωσε εκπρόσωπος του παλατιού

Πάντως, εκπρόσωπος Τύπος του παλατιού, μετά την ανακοίνωση παραίτησης του λαμπερού ζευγαριού, δήλωσε πως «Οι συζητήσεις με τον δούκα και την δούκισσα του Σάσεξ βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Κατανοούμε την επιθυμία τους για μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά αυτά είναι περίπλοκα ζητήματα που θα χρειαστεί χρόνος για να τα επεξεργαστούμε».

Σύμφωνα με την Daily Mail η βασίλισσα είναι «απογοητευμένη» από την απόφαση του ζευγαριού αλλά και από το γεγονός πως ο Χάρι και η Μέγκαν ανακοίνωσαν στο Instagram την παραίτησή τους από τα βασιλικά τους καθήκοντα, χωρίς να έχουν μιλήσει με την μονάρχη ή με κάποιο άλλο μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Ο Τζόνι Ντάιμοντ, βασιλικός συντάκτης στο BBC, έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter: «Το BBC έχει κατανοήσει πως σε κανένα άλλο μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν είχε ζητηθεί συμβουλή πριν ο Χάρι και η Μέγκαν εκδώσουν την προσωπική τους ανακοίνωση απόψε, το παλάτι έγινε κατανοητό πως είναι απογοητευμένο». Χάρι και Μέγκαν: Η γνωριμία, ο αρραβώνας, ο γάμος, το πρώτο τους παιδί

Ο ζωηρός πρίγκιπας Χάρι γνώρισε την μελαχρινή Μέγκαν Μαρκλ τον Ιούλιο του 2016 στο Λονδίνο μέσω κοινών φίλων. Τον Νοέμβριο του 2017 ανακοινώθηκε επίσημα ο αρραβώνας του ζευγαριού. Τον Μάιο του 2018 τελέστηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ ο γάμος του ζευγαριού με λαμπερούς καλεσμένους γαλαζοαίματους και celebrities ενώ από την οικογένεια της νύφης το «παρών» έδωσε μόνο η μητέρα της. Είναι γνωστό πως η Μέγκαν Μαρκλ έχει κακές σχέσεις με τον 75χρονο πατέρα της, Τόμας Μαρκλ και τα δύο ετεροθαλή αδέλφια της, Σαμάνθα και Τόμας Μαρκλ τζούνιορ.

Τον Μάιο του 2019 ήρθε στον κόσμο ο γιος του ζευγαριού Άρτσι Χάρισον Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ ενώ, ήδη, ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν μετακομίσει από τον Απρίλιο στο Frogmore Cottage στο Ουίνδσορ. Το ζευγάρι αρχικά έμενε στο παλάτι του Κένσιγκτον κατοικία και του δούκα και της δούκισσας του Κέιμπριτζ.Το 2019 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την βασιλική οικογένεια

Το 2019 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την βασιλική οικογένεια της Γηραιάς Αλβιόνας και για την ίδια την «αειθαλή» μονάρχη. Τον περασμένο Απρίλιο ξεκίνησαν οι φήμες για ψυχρότητα στις σχέσεις Ουίλιαμ και Χάρι, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ μετακόμισαν από το παλάτι του Κένσιγκτον στο Ουίνσδορ και τον Οκτώβριο η Μέγκαν Μαρκλ αποκάλυψε σε συνέντευξή της πως δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα με τα καθήκοντά της ως μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Τον Νοέμβριο η «καταστροφική» συνέντευξη του πρίγκιπα Άντριου για την σχέση του με τον Αμερικανό παιδόφιλο Επστάιν οδήγησε στην παραίτησή του για να μην αμαυρωθεί περαιτέρω η εικόνα της μοναρχίας. Τον Δεκέμβριο ο πρίγκιπας Φίλιππος νοσηλεύτηκε για τέσσερις ημέρες σε νοσοκομείο του Λονδίνου ενώ ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, ήδη, από τα μέσα Νοεμβρίου πήραν άδεια για έξι εβδομάδες από τα βασιλικά τους καθήκοντα και πέρασαν τις γιορτές μακριά από την βασίλισσα και την υπόλοιπη οικογένεια, που κάθε χρόνο κάνουν Χριστούγεννα στο Σάντριγχαμ.

Η απόφαση του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ «να σπάσουν την παράδοση» και να μην περάσουν τις γιορτές με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια ήταν, όπως φαίνεται, ο προάγγελος της παραίτησής τους από τα βασιλικά τους καθήκοντα και της απόφασης να ζήσουν μακριά από το παλάτι.