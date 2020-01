Διπλωματική διαμάχη για το Boeing : Αρνείται τα περί κατάρριψης η Τεχεράνη -Στέλνουν ερευνητή οι ΗΠΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διπλωματική διαμάχη μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, με αφορμή τη συντριβή του ουκρανικού Boeing κοντά στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης, λίγες ώρες μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ.

Οι ΗΠΑ, συνεπικουρούμενες από τον Καναδά και τη Βρετανία, υποστηρίζουν πως το ουκρανικό Boeing καταρρίφθηκε από ιρανικό πύραυλο, έστω και αν αυτό συνέβη κατά λάθος.

Το βίντεο που παρουσίασαν οι New York Times μας δείχνει εικόνα ενός αεροσκάφους να πλήττεται από πύραυλο και να καταπέφτει φλεγόμενο στην επιφάνεια της Γης.

Οι Ιρανοί, ωστόσο, απορρίπτουν την υπόθεση της κατάρριψης. Θεωρούν ότι το συγκεκριμένο βίντεο είναι πλαστό, ενώ κάνουν λόγο για «ψυχολογικό πόλεμο» εναντίον τους.

Η Τεχεράνη, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για το αεροπορικό δυστύχημα, προσκάλεσε επισήμως τις ΗΠΑ και την αρμόδια αμερικανική υπηρεσία, να μεταβεί στο Ιράν και να λάβει μέρος στην έρευνα των μαύρων κουτιών του αεροσκάφους.

Tο ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (National Transportation Safety Board, NTSB) των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι έλαβε επίσημη ειδοποίηση από τις αρχές του Ιράν για τη συντριβή του Boeing 737-800 και ότι όρισε διαπιστευμένο αντιπρόσωπό του στην έρευνα που διενεργείται για το δυστύχημα, αποδεχόμενο την πρόσκληση που του απηύθυνε η Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το Ιράν, έχουν προσκληθεί και άλλες χώρες να πάρουν μέρος στην έρευνα, συμπεριλαμβανομένων της Ουκρανίας και του Καναδά.

Στο μεταξύ, η καναδική Υπηρεσία Ασφάλειας των Μεταφορών (Bureau de la sécurité des Transports, BST) γνωστοποίησε ότι γίνονται προετοιμασίες προκειμένου ο δικός της αντιπρόσωπος που συμμετέχει στην έρευνα να επισκεφθεί τον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους της Ukraine International Airlines (UIA), που εκτελούσε την πτήση PS752 όταν κατέπεσε λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης με προορισμό το Κίεβο προχθές Τετάρτη.

Η συντριβή του αεροσκάφους, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβαίνοντες – συνολικά 176 άνθρωποι – έγινε λίγες ώρες μετά τα πλήγματα του Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ, με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις σε κατάσταση συναγερμού.

Οι ιρανικές αρχές εργάζονται βάσει της υπόθεσης ότι το Μπόινγκ συνετρίβη εξαιτίας μηχανικής βλάβης.

Ωστόσο, η εφημερίδα The New York Times μεταφόρτωσε στον ιστότοπό της βίντεο που διαβεβαιώνει πως επαλήθευσε και κατ’ αυτήν καταγράφει τη στιγμή που πύραυλος πλήττει το αεροσκάφος.

Στις εικόνες που έχουν καταγραφεί διακρίνεται μια πολύ δυνατή λάμψη και ακούγεται η έκρηξη από το χτύπημα, με την αμερικανική εφημερίδα να κάνει λόγο για αυθεντικές εικόνες.

Το αεροπλάνο συνέχισε να πετάει για μερικά λεπτά και έκανε στροφή προς το αεροδρόμιο, προτού εκραγεί και συντριβεί στο έδαφος, όπως γράφουν οι Time

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πως το ουκρανικό Boeing καταρρίφθηκε από ιρανικό πύραυλο, ίσως κατά λάθος.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά πως κάποιος στην «άλλη πλευρά» μπορεί να «έκανε ένα λάθος».

«Λοιπόν, έχω τις υποψίες μου. Κάποιος θα μπορούσε να κάνει λάθος από την άλλη πλευρά… όχι το σύστημά μας. Δεν έχει καμία σχέση με εμάς» είπε, ενώ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης, υπογράμμισε: «Προσωπικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Νιώθω πως κάτι πολύ κακό συνέβη… αυτό φανεί από την εξέταση του μαύρου κουτιού».

Pres. Trump tells @jonkarl he has “suspicions” about Ukrainian flight that crashed in Iran: “Some people say it was mechanical, I personally don’t think that’s even a question.”

“I have a feeling that… something very terrible happened.” https://t.co/TP0KH7sGqX pic.twitter.com/P9xScd348Y

