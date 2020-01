Διπλωματικός «πόλεμος» για τη συντριβή του Boeing – Στο παιχνίδι και η Ρωσία

«Φωτιά» στο ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βάζει η συντριβή του ουκρανικού Boeing 737-800 με τις αλληλοκατηγορίες μεταξύ των δύο χωρών να δίνουν και να παίρνουν.

Μετά τη δημοσιοποίηση διαφόρων βίντεο, όπως το ντοκουμέντο των New York Times, η αμερικανική πλευρά εκφράζει τη βεβαιότητά της ότι το αεροπλάνο των Ουκαρνικών Αερογραμμών χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο.

The video shows an object exploding in the air, near a location where #PS752’s stopped transmitting its signal. The plane didn’t explode, managed to turn back towards the airport, but crashed quickly, the @nytimes has determined. https://t.co/HxpaGV7urF pic.twitter.com/7v5S53NkDz

Από την άλλη μεριά, η Τεχεράνη αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει με βεβαιότητα ότι η πτώση του αεροσκάφους προήλθε από μηχανική βλάβη.

Όλα τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα στην εξέταση των μαύρων κουτιών, με το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας να συστήνει ψυχραιμία και υπομονή για τα αποτελέσματα της έρευνας.

Στο «παιχνίδι» των εντυπώσεων για την τραγική συντριβή του ουκρανικού Boeing μπαίνει και η Ρωσία, η οποία στηρίζει τον παραδοσιακό της σύμμαχο.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι σ’ αυτή την φάση δεν συντρέχουν λόγοι ώστε να θεωρηθεί το Ιράν υπεύθυνο για την συντριβή του ουκρανικού Boeing κοντά στην Τεχεράνη.

Προέτρεψε μάλιστα τους αξιωματούχους ξένων χωρών να μην προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις προτού υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες για τη συντριβή του αεροσκάφους.

«Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους εμπειρογνώμονες να αναλύσουν την κατάσταση και να καταλήξουν σε ορισμένα συμπεράσματα. Είναι τουλάχιστον αναξιοπρεπές να ξεκινήσουν κάποια παιγνίδια. Είμαι πεπεισμένος ότι σ’ αυτή την φάση δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε λόγοι για να γίνονται τέτοιες ηχηρές δηλώσεις», δήλωσε ο Ριαμπκόφ, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό, σύμφωνα με τις οποίες το ουκρανικό αεροσκάφος ενδέχεται να το κατέρριψε ιρανικός πύραυλος, αλλά όχι σκόπιμα.

Οι ΗΠΑ, συνεπικουρούμενες από τον Καναδά και τη Βρετανία, υποστηρίζουν πως το ουκρανικό Boeing καταρρίφθηκε από ιρανικό πύραυλο, έστω και αν αυτό συνέβη κατά λάθος.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά πως κάποιος στην «άλλη πλευρά» μπορεί να «έκανε ένα λάθος».

«Λοιπόν, έχω τις υποψίες μου. Κάποιος θα μπορούσε να κάνει λάθος από την άλλη πλευρά… όχι το σύστημά μας. Δεν έχει καμία σχέση με εμάς» είπε, ενώ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης, υπογράμμισε: «Προσωπικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Νιώθω πως κάτι πολύ κακό συνέβη… αυτό φανεί από την εξέταση του μαύρου κουτιού».

Pres. Trump tells @jonkarl he has “suspicions” about Ukrainian flight that crashed in Iran: “Some people say it was mechanical, I personally don’t think that’s even a question.”

“I have a feeling that… something very terrible happened.” https://t.co/TP0KH7sGqX pic.twitter.com/P9xScd348Y

— ABC News (@ABC) January 9, 2020