Πελόζι : Στη Γερουσία την επόμενη εβδομάδα το κατηγορητήριο για Τραμπ

Η επικεφαλής των Δημοκρατικών στο αμερικανικό Κογκρέσο, Νάνσι Πελόζι, έδωσε το πράσινο φως σήμερα για να διαβιβαστεί το κατηγορητήριο σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ στη Γερουσία την επόμενη εβδομάδα.

Πρόκειται για ένα απαραίτητο βήμα προκειμένου να ξεκινήσει η δίκη του με το αίτημα της καθαίρεσης – παραπομπής του προέδρου των ΗΠΑ.

Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησε από τον επικεφαλής της επιτροπής Δικαστικών Υποθέσεων να «βρίσκεται σε ετοιμότητα προκειμένου να υποβάλει προς ψήφιση στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα ένα ψήφισμα σχετικά με τον ορισμό των υπεύθυνων» του Δημοκρατικού Κόμματος, που θα αναλάβουν τον ρόλο των εισαγγελέων «και να διαβιβάσει το κατηγορητήριο στη Γερουσία», όπως γράφει σε μια επιστολή στην κοινοβουλευτική ομάδα της.

Η ίδια θα συναντηθεί με τους γερουσιαστές την Τρίτη για να συζητήσουν «πώς θα προχωρήσουν στη συνέχεια».

Υπενθυμίζεται ότι η Γερουσία ελέγχεται κατά πλειοψηφία από τους Συντηρητικούς, οι οποίοι σκοπεύουν να στηρίξουν εξ ολοκλήρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σχολιάζοντας τις κινήσεις της άσπονδης εχθρού του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε αιχμηρά στο Twitter:

«Θα μείνει στην ιστορία ως η χειρότερη πρόεδρος της Βουλής στην ιστορία των ΗΠΑ!»

She will go down as perhaps the least successful Speaker in U.S. History! https://t.co/aTCkFW3pr4

