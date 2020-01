Τα δώδεκα βήματα του… Megxit

Τα δώδεκα βήματα που οδήγησαν στο Megxit και στην ανακοίνωση ότι Μέγκαν και Χάρι παραιτούνται από τα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας αναλύει η Βρετανική Εφημερίδα Daily Mail ξεκινώντας από τον αρραβώνα του ζευγαριού τρία χρόνια πριν και καταλήγοντας στην ανακοίνωση που έσκασε σαν βόμβα στη Γηραιά Αλβιώνα. Χολιγουντιανή λάμψη

Με ένα see-through φόρεμα αξίας 56.000 λιρών η Μέγκαν Μαρκλ έφερε με βεβαιότητα λάμψη από το Χόλιγουντ στο παλάτι μέσα από τις φωτογραφίες του αρραβώνα της με τον πρίγκιπα Χάρι τον Νοέμβριο του 2017.

Ωστόσο δεν είναι γνωστό αν το φόρεμα το δανείστηκε ή το αγόρασε για τη συγκεκριμένη περίσταση. Είναι βέβαιο όμως πως η εκπληκτική τουαλέτα των Ralph & Russo κοστίζει το διπλάσιο περίπου από το μέσο μισό μισθό του Ηνωμένου Βασιλείου! Ο «μυστικός» ερχομός του Άρτσι

Ο μικρός Άρτσι γεννήθηκε στις 6 του περασμένου Μαΐου αλλά η άφιξη του νέου μέλους της Βασιλικής οικογένειας παρέμενε ένα μυστήριο εβδομάδων.

Η πρώτη του δημόσια εμφάνιση ήταν λίγες ημέρες μετά τη γέννησή του τυλιγμένος σε μία λευκή κουβέρτα από κασμίρ.

Έπειτα ήρθε η φωτογραφία με τα πατουσάκια του, στο instagram του ζευγαριού και λίγο αργότερα πάλι στον λογαριασμό των «Σάσεξ» απεικονίστηκε να κρατάει το χέρι του μπαμπά του.

Η πρώτη «αξιοπρεπής», κατά την βρετανική εφημερίδα, δημόσια φωτογραφία όπου φάνηκε ουσιαστικά το αξιολάτρευτο πρόσωπο του μωρού ήταν στα στιγμιότυπα που δόθηκαν στη δημοσιότητα αμέσως μετά τη βάπτισή του η οποία έγινε σε κλειστό κύκλο και δεν μεταδόθηκε ποτέ στα κανάλια όπως είθισται με τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Όσο για τους νονούς; Έσπασαν το πρωτόκολλο και δεν ανακοίνωσαν ποτέ τα ονόματα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. This morning, The Duke and Duchess of Sussex’s son, Archie Harrison Mountbatten-Windsor was christened in the Private Chapel at Windsor Castle at an intimate service officiated by the Archbishop of Canterbury, Justin Welby. The Duke and Duchess of Sussex are so happy to share the joy of this day with members of the public who have been incredibly supportive since the birth of their son. They thank you for your kindness in welcoming their first born and celebrating this special moment. Their Royal Highnesses feel fortunate to have enjoyed this day with family and the godparents of Archie. Their son, Archie, was baptised wearing the handmade replica of the royal christening gown which has been worn by royal infants for the last 11 years. The original Royal Christening Robe, made of fine Honiton lace lined with white satin, was commissioned by Queen Victoria in 1841 and first worn by her eldest daughter. It was subsequently worn for generations of Royal christenings, including The Queen, her children and her grandchildren until 2004, when The Queen commissioned this handmade replica, in order for the fragile historic outfit to be preserved, and for the tradition to continue. Photo credit: Chris Allerton ©️SussexRoyal Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) στις 6 Ιούλ, 2019 στις 8:14 πμ PDT

Γέννηση

Το να ανακατεύεσαι με τη βασιλική παράδοση είναι σίγουρα ένας τρόπος να ρίξεις τη… βάρκα στα βράχια. Φαίνεται μάλιστα πως η πρώτη ρήξη με τη βασιλική οικογένεια ήρθε όταν το προοδευτικό ζεύγος ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρξει δελτίο Τύπου για τη γέννηση του Άρτσι αλλά ούτε και ποιος ήταν ο γιατρός που έφερε στον κόσμο το μωρό τους.

Ο Χάρι, μόνος, ανακοίνωσε στα Μέσα ότι έγινε μπαμπάς αλλά μία ανακοίνωση που έλεγε ότι η Μέγκαν βρίσκεται σε τοκετό ενώ μάλλον είχε ήδη φέρει στον κόσμο το παιδί τους χαρακτηρίστηκε παράξενη.«Έκλεψε» τη λάμψη της Ευγενίας

Η στιγμή που ένα ζευγάρι αποφασίζει να ανακοινώσει στους συγγενείς ότι περιμένει παιδί δεν είναι εύκολη. Ο γάμος της πριγκίπισσας Ευγενίας, της εξαδέλφης του Χάρι, φαίνεται πώς ήταν μια καλή αφορμή για το ζευγάρι να μοιραστεί τα χαρμόσυνα νέα με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Όμως κάποιοι από τους καλεσμένους παρατήρησαν ότι η Μέγκαν και ο Χάρι προσπάθησαν να κλέψουν λίγο από τη λάμψη του γάμου. Το… σχίσμα

Τον Μάρτιο του 2019 ανακοινώθηκε ότι η «τετράδα»: Ουίλιαμ, Κέιτ, Χάρι και Μέγκαν, θα τραβήξει χωριστούς δρόμους.

Οι Σάσεξ απέκτησαν νέα επικεφαλής επικοινωνίας τη Σάρα Λάθαμ, η οποία στο παρελθόν είχε εργαστεί για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα.

Λίγες ημέρες μετά διαχώρισαν και τους λογαριασμούς τους στο Instagram ενώ τον Ιούνιο αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το Βασιλικό Ιρύμα και να δημιουργήσουν μία δική τους φιλανθρωπική οργάνωση.

Οι απόντες Markles

Στον γάμο του ζευγαριού, τον Μάιο του 2018, παρευρέθηκε μόνο η μητέρα της Μέγκαν, Ντόρια. Πέρα από το σκάνδαλο με τον πατέρα της ο οποίος τελικά δεν τη συνόδευσε νυφούλα στην εκκλησία κανένας άλλος από την οικογένειά της δεν ήταν καλεσμένος στον Βασιλικό γάμο.

Αντιθέτως απέναντι από τη βασίλισσα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου ήταν η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Σέρενα Ουίλιαμς και οι Κλούνεϊς.

Έφυγαν από το παλάτι του Kensington

Το Νοέμβριο του 2018 ανακοινώθηκε πως το ζευγάρι αποχωρεί από το παλάτι του Kensington, όπου ζούσαν με τον Ουίλιαμ και την Κέιτ βάζοντας φωτιά στις φήμες που ήθελαν να έχει επέλθει ρήξη στις σχέσεις των δύο ζευγαριών.

Μέγκαν και Χάρι μετακόμισαν στο Ουίνδσορ αφού πρώτα έκαναν ανακαίνιση στην εξοχική κατοικία της βασιλικής οικογένειας που άγγιξε τα 2,4 εκατομμύρια λίρες, χρήματα που προήλθαν από τους Βρετανούς φορολογούμενους.

Τα «τα έπιπλα και τα εξαρτήματα» χρηματοδοτήθηκαν «ιδιωτικά», σημειώνουν ωστόσο οι ίδιοι στο διαδικτυακό τους τόπο. «Κανείς δεν ρώτησε για μένα»

Μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι όντως τα πράγματα στο παλάτι δεν πήγαιναν καλά και πως τα δημοσιεύματα του Τύπου δεν ήταν μυθεύματα ήρθε τον περασμένο Οκτώβριο κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους στην Αφρική.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο δημοσιογράφο Τόμ Μπράντμπι, η Μέγκαν είπε ότι αισθάνθηκε ευάλωτη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

«Πολλοί άνθρωποι δεν ρώτησαν αν είμαι εντάξει», είπε ενώ ο Χάρι ουσιαστικά παραδέχεται πρώτη φορά δημοσίως ότι έχει ψυχρανθεί η σχέση του με τον αδελφό του, Ουίλιαμ.

Η πτήση που… δίχασε

Ταξιδεύοντας με ιδιωτικό αεροσκάφος την ώρα που διατείνεσαι ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι στις προτεραιότητες σου είναι κάπως οξύμωρο.

Ωστόσο, ο Χάρι και η Μέγκαν πέταξαν το περασμένο καλοκαίρι με ιδιωτικό αεροσκάφος με προορισμό την Ίμπιζα για να γιορτάσουν τα γενέθλιά της αλλά και στη Γαλλία όπου διέμειναν στη βίλα του Έλτον Τζόν. Γύρισαν… την πλάτη στη βασίλισσα

Αίσθηση προκάλεσε η απουσία του ζευγαριού από το παλάτι του Sandringham τα φετινά Χριστούγεννα. Παρότι κάθε χρόνο είθισται τα μέλη της βασιλικής οικογένειες να περνούν μαζί με τη βασίλισσα τις ημέρες αυτές, το ζευγάρι επέλεξε να μείνει στην Αμερική κοντά στη μητέρα της Μέγκαν, Ντόρια.

Ούτε η κακή κατάσταση της υγεία του Φίλιππου δεν κατάφερε τους φέρει πίσω. Το παλάτι, υπογράμμισε ωστόσο, πως η απόφαση του ζευγαριού να μη παρευρεθεί στους παραδοσιακούς εορτασμούς δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί ως περιφρόνηση. Μομφή… στον Μεγάλο Αδελφό Θα κάνουμε μέχρι δύο παιδιά με τη Μέγκαν για να βοηθήσουμε τον… πλανήτη. Ο 34χρονος δούκας του Σάσεξ προχώρησε σε αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια συνέντευξης με την Δρ Τζέιν Γκούντολ, η οποία δημοσιεύθηκε στο τεύχος Σεπτεμβρίου της βρετανικής Vogue, στην οποία η Μέγκαν ήταν guest editor, κάτι που δημιούργησε ποικίλα σχόλια στη Βρετανία καθώς τόσο ο Ουίλιαμ όσο και η Βασίλισσα έχουν τρία και τέσσερα παιδιά αντίστοιχα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. We are proud to announce that Her Royal Highness, The Duchess of Sussex is the Guest Editor for the September issue of @BritishVogue. For the past seven months, The Duchess has curated the content with British Vogue’s Editor-in-Chief Edward Enninful to create an issue that highlights the power of the collective. They have named the issue: “Forces for Change” For the cover, The Duchess chose a diverse selection of women from all walks of life, each driving impact and raising the bar for equality, kindness, justice and open mindedness. The sixteenth space on the cover, a mirror, was included so that when you hold the issue in your hands, you see yourself as part of this collective. The women on the cover include: @AdwoaAboah @AdutAkech @SomaliBoxer @JacindaArdern @TheSineadBurke @Gemma_Chan @LaverneCox @JaneFonda @SalmaHayek @FrankieGoesToHayward @JameelaJamilOfficial @Chimamanda_Adichie @YaraShahidi @GretaThunberg @CTurlington We are excited to announce that within the issue you’ll find: an exclusive interview between The Duchess and former First Lady of the United States Michelle Obama, a candid conversation between The Duke of Sussex and Dr Jane Goodall, inspirational articles written by Brené Brown, Jameela Jamil and many others. Equally, you’ll find grassroots organisations and incredible trailblazers working tirelessly behind the scenes to change the world for the better. • “Guest Editing the September issue of British Vogue has been rewarding, educational and inspiring. To deep dive into this process, working quietly behind the scenes for so many months, I am happy to now be able to share what we have created. A huge thanks to all of the friends who supported me in this endeavour, lending their time and energy to help within these pages and on the cover. Thank you for saying “Yes!” – and to Edward, thank you for this wonderful opportunity.” – The Duchess of Sussex #ForcesForChange Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) στις 28 Ιούλ, 2019 στις 2:26 μμ PDT

Η ανακοίνωση βόμβα

Λίγες ημέρες αφότου μπήκε ο νέος χρόνος και μόλις επέστρεψαν από τις διακοπές των έξι εβδομάδων στο εξωτερικό η βόμβα έσκασε.

Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ παραιτούνται από τα βασιλικά τους αξιώματα χωρίς μάλιστα να ενημερώσουν τη Βασίλισσα Ελισάβετ, τον πρίγκιπα Κάρολος και τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Δημιουργήσουν μάλιστα μια νέα ιστοσελίδα ανεξάρτητη από τη βασιλική οικογένεια, και δίχως να ενημερώσουν τον Τύπο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. “After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” – The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) στις 8 Ιαν, 2020 στις 10:33 πμ PST