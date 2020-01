Χάρι – Μέγκαν : Δωρεάν… καφές εφ’ όρου ζωής αν πάνε στον Καναδά

«Δωρεάν καφές εφ’ όρου ζωής» για τον Χάρι και τη Μέγκαν, εάν μετακομίσουν στον Καναδά; Η προσφορά που έκανε στο πριγκιπικό ζεύγος της Βρετανίας γνωστή αλυσίδα εστίασης του Καναδά προκάλεσε αντιδράσεις.

Η αλυσίδα Tim Hortons ανάρτησε χθες το βράδυ στο Twitter ένα μήνυμα, που σύντομα έγινε viral.

«Καμία πίεση, Μέγκαν και Χάρι, όμως εάν αποφασίσετε να μετακομίσετε στον Καναδά, ο καφές θα είναι δωρεάν εφ’ όρου ζωής. Σκεφτείτε το» έγραφε το μήνυμα της Tim Hortons.

No pressure, Meghan and Harry, but if you do choose to move to Canada, free coffee for life. Think about it.

— Tim Hortons (@TimHortons) January 9, 2020