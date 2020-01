Newsweek για συντριβή ουκρανικού Boeing: Καταρρίφθηκε από ιρανικό αντιπυραυλικό σύστημα

Τρεις αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο πύραυλος Tor-M1 εκτοξεύτηκε από αντιπυραυλικό σύστημα που είχε ενεργοποιηθεί μετά την πυραυλική επίθεση κατά βάσεων με Αμερικανούς στρατιώτες στο Ιράκ – Τεχεράνη: Πρόκειται για ψυχολογική επιχείρηση των ΗΠΑ

Από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τα αντιπυραυλικά συστήματα του Ιράν κατερρίφθηκε το ουκρανικό Boeing 737-800 σύμφωνα με δημοσίευμα του Newsweek που επικαλείται τρεις πηγές από τις ΗΠΑ και το Ιράκη.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχου του Πενταγώνου, τον ανώτερο αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας των ΗΠΑ και έναν Ιρακινό αξιωματικό των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, το αεροσκάφος της Ukraine International Airlines πιστεύται ότι χτυπήθηκε από έναν ρωσικής κατασκευής πύραυλο εδάφους-αέρα Tor-M1.

Η εκτίμηση που υπάρχει στο Πεντάγωνο, σύμφωνα με το δημοσίευμα είναι ότι πρόκειται για «ατύχημα», θέση που διατύπωσε την Τετάρτη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Βάσει της ίδιας εκτίμησης αναφέρεται ότι τα αντιπυραυλικά συστήματα του Ιράν ήταν πιθανότατα ενεργά μετά την πυραυλική επίθεση κατά δύο βάσεων στο Ιράκ ως απάντηση για την δολοφονία από την Αμερική του υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί.

Την ίδια ώρα εκτός από το βίντεο που έφεραν στη δημοσιότητα οι New York Times με τη στιγμή που ο πύραυλος φέρεται να χτυπάει το ουκρανικό Boeing, χρήστες του twitter δημοσιεύουν φωτογραφίες από το σημείο της συντριβής στις οποίες υποστηρίζουν ότι απεικονίζονται υπολλείμματα πυραύλου.

These are the two images of what looks like a missile head near the crash site, first shared by that US-based opposition figure who said had received them from someone inside Iran. Those images definitely look like they were taken on an Iran street, but we don’t know where/when pic.twitter.com/YrHEsuv3zb— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) January 9, 2020

Η Τεχεράνη δια εκπροσώπου της κυβέρνησης που μίλησε το πρωί της Παρασκευής στο ιρανικό κανάλι Press TV απέρριψε εκ νέου την εκδοχή της κατάρριψης τονίζοντας ότι «είναι ατυχές που ψυχολογική επιχείρηση της αμερικανικής κυβέρνησης και όσων την στηρίζουν εκούσια και ακούσια προσθέτει άλλη μια προσβολή στις τραγικές οικογένειες μετατρέποντας τους σε θύματα για προπαγανδιστικούς λόγους».

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής υπηρεσίας του Ιράν από την πλευρά του παρουσίασε ως επιχείρημα υπέρ του ότι δεν υπήρξε κατάρριψη από πύραυλο ότι «αν αυτό είχε συμβεί η περιοχή στην οποία θα είχαν διασπαρεί τα συντρίμμια θα ήταν πολύ μεγάλη αλλά εδώ όλα τα συντρίμμια ήταν σε μια περιοχή».Πρόεδρος Ουκρανίας: Δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο κατάρριψης από πύραυλο

Δεν έχει αποκλειστεί, αλλά ούτε έχει επιβεβαιωθεί ακόμη η πιθανότητα να καταρρίφθηκε από πύραυλο το ουκρανικό επιβατικό αεροπλάνο που συνετρίβη στο Ιράν αυτήν την εβδομάδα προκαλώντας τον θάνατο όλων των επιβαινόντων, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ίδιος σημείωσε ότι θα συζητήσει για την έρευνα που γίνεται με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο αργότερα σήμερα.

Το αεροπλάνο, που συνετρίβη στο Ιράν προκαλώντας τον θάνατο των 176 ανθρώπων που επέβαιναν σε αυτό, είναι πιθανόν να καταρρίφθηκε από ιρανικό πύραυλο, δήλωσε χθες Πέμπτη ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, επικαλούμενος πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας του και συμμάχων της.