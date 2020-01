Συντριβή ουκρανικού Boeing: «Mεγάλη τραγωδία και ασυγχώρητο λάθος», λέει ο Ροχανί

Ροχανί για κατάρριψη Boeing: Ο Τριντό ζήτησε να διεξαχθεί “ενδελεχής έρευνα” για να αποδοθούν ευθύνες – Ο πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε την τιμωρία των υπευθύνων και την καταβολή αποζημιώσεων από το Ιράν

Η κατάρριψη του Boeing 737 των Ukraine International Airlines από τον στρατό του Ιράν την Τετάρτη είναι «μια μεγάλη τραγωδία και ένα ασυγχώρητο λάθος», έγραψε ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί στο Twitter.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία λυπάται βαθιά για αυτό το καταστροφικό λάθος», τόνισε ο Χασάν Ροχανί. «Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες που θρηνούν. Τους στέλνω τα πιο ειλικρινά μου συλλυπητήρια», πρόσθεσε.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

Ο πρωθυπουργός Τριντό ζήτησε να διεξαχθεί “ενδελεχής έρευνα” για να αποδοθούν ευθύνες

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ζήτησε «διαφάνεια» προκειμένου να διεξαχθεί «πλήρης και ενδελεχής» έρευνα και να αποδοθούν ευθύνες, αφού το Ιράν παραδέχθηκε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του κατέρριψαν από λάθος την Τετάρτη το αεροσκάφος της Ukraine Airlines International, στο οποίο επέβαιναν πολλοί Καναδοί.

«Προτεραιότητά μας είναι να πέσει φως στην υπόθεση με πνεύμα διαφάνειας και δικαιοσύνης», τόνισε ο Τριντό σε ανακοίνωσή του.

«Πρόκειται για μια εθνική τραγωδία και όλοι οι Καναδοί πενθούν. Θα εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα διεξαχθεί μια πλήρης και ενδελεχής έρευνα», διαβεβαίωσε ο Καναδός πρωθυπουργός.

«Η κυβέρνηση του Καναδά αναμένει την πλήρη συνεργασία των ιρανικών αρχών», υπογράμμισε.Ο πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε την τιμωρία των υπευθύνων και την καταβολή αποζημιώσεων από το Ιράν

Η Ουκρανία αναμένει τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας, πλήρη παραδοχή ενοχής και την καταβολή αποζημιώσεων από το Ιράν μετά την παραδοχή της Τεχεράνης ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν από λάθος το αεροσκάφος της Ukraine Airlines International, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανακοίνωσή του σήμερα.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι “το Ιράν δήλωσε ένοχο για την κατάρριψη του ουκρανικού αεροσκάφους. Όμως επιμένουμε σε πλήρη παραδοχή ενοχής”.

“Αναμένουμε από το Ιράν διαβεβαιώσεις για την ετοιμότητά του να διεξαγάγει πλήρη και ανοικτή έρευνα, να προσαγάγει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη, να καταβάλει αποζημιώσεις και να ζητήσει επισήμως συγγνώμη μέσω της διπλωματικής οδού”, πρόσθεσε.