Το Ιράν παραδέχτηκε ότι κατέρριψε το ουκρανικό Boeing – Καναδάς και Ουκρανία ζητούν κυρώσεις

«Σε ανθρώπινο λάθος» αποδόθηκε η κατάρριψη του Boeing 737 της Ukraine International Airlines από τον στρατό του Ιράν, το οποίο συνετρίβη την Τετάρτη, λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης.

Ο ιρανικός στρατός απέδωσε τη… λάθος κατάρριψη σε πτήση του αεροσκάφους κοντά σε ευαίσθητη στρατιωτική περιοχή και για αυτό τον λόγο θεωρήθηκε «εχθρικό αεροσκάφος». Ροχανί: «Μια μεγάλη τραγωδία και ένα ασυγχώρητο λάθος»

Ο πρόεδρος του Ιράν, σε ανάρτησή του στο Twitter έκανε λόγο για «μια μεγάλη τραγωδία και ένα ασυγχώρητο λάθος», αναφέροντας ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία λυπάται βαθιά για αυτό το καταστροφικό λάθος».

«Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες που θρηνούν. Τους στέλνω τα πιο ειλικρινά μου συλλυπητήρια», πρόσθεσε ο Χασάν Ροχανί.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

Χαμενεΐ: «Να αποφευχθεί η επανάληψη ενός αντίστοιχου δυστυχήματος»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενημερώθηκε για την κατάρριψη του ουκρανικού αεροσκάφους “λόγω ανθρώπινου λάθους” χθες Παρασκευή και δήλωσε ότι η πληροφορία αυτή θα πρέπει να ανακοινωθεί δημοσίως έπειτα από συνάντηση που είχε με το συμβούλιο ασφλείας της χώρας, μετέδωσε το πρακτορείο Fars.

Εξάλλου ο Χαμενεΐ έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν να διορθώσουν οποιαδήποτε “αμέλεια” οδήγησε στο τραγικό συμβάν. Κάλεσε επίσης τον ιρανικό στρατό να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο “ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη ενός αντίστοιχου δυστυχήματος”, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε σήμερα στον επίσημο ιστότοπό του.

Από την πλευρά του ο ταξίαρχος Αμίρ Αλί Χατζιζαντέχ, ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας, δήλωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την κατάρριψη του ουκρανικού αεροσκάφους και ζήτησε συγγνώμη από τους Ιρανούς, μετέδωσε το πρακτορείο Irib.

Ο Χατζιζαντέχ είπε μάλιστα ότι ευχήθηκε να πεθάνει όταν ενημερώθηκε για το τραγικό συμβάν.

Επικεφαλής του γενικού επιτελείου του ιρανικού στρατού: «Θα καταστήσουμε αδύνατη την επανάληψη τέτοιου είδους λαθών»

Επιπλέον, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού του Ιράν διαβεβαίωσε σήμερα τους πολίτες της χώρας ότι «ο υπεύθυνος» για την τραγωδία θα λογοδοτήσει «αμέσως» στη στρατιωτική δικαιοσύνη.

«Σας διαβεβαιώνουμε ότι επιδιώκοντας ριζικές μεταρρυθμίσεις στις επιχειρισιακές διαδικασίες των ενόπλων δυνάμεων, θα καταστήσουμε αδύνατη την επανάληψη τέτοιου είδους λαθών», τόνισε στην ανακοίνωσή του.Ιρανός ΥΠΕΞ: «Ανθρώπινο λάθος σε μια περίοδο κρίσης που προκλήθηκε από τον τυχοδιωκτισμό των ΗΠΑ»

Από την πλευρά του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ δήλωσε ότι η συντριβή του Boeing οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος το οποίο έγινε «σε μια περίοδο κρίσης που προκλήθηκε από τον τυχοδιωκτισμό των ΗΠΑ».

«Θλιβερή ημέρα. Προκαταρκτικά αποτελέσματα της εσωτερικής έρευνας των Ενόπλων Δυνάμεων: Ανθρώπινο λάθος σε μια περίοδο κρίσης που προκλήθηκε από τον τυχοδιωκτισμό των ΗΠΑ οδήγησε στην καταστροφή», έγραψε ο Ζαρίφ.

«Θερμά συλλυπητήρια, μετάνοια και συγγνώμη από τον λαό μας, από τις οικογένειες όλων των θυμάτων και από τις άλλες χώρες που επλήγησαν», πρόσθεσε.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces: Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disasterOur profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.💔— Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

Ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του κοινοβουλίου της Ρωσίας Κονσταντίν Κοσάτσεφ εκτίμησε ότι το Ιράν «θα πρέπει να πάρει μαθήματα» από την τραγωδία αυτή.

«Αν η αποκωδικωποίηση των μαύρων κουτιών (του ουκρανικού αεροσκάφους) και η έρευνα δεν αποδείξουν ότι ο ιρανικός στρατός το έκανε σκοπίμως (…) το θέμα θα πρέπει να κλείσει. Με την ελπίδα να πάρουν μαθήματα και να ληφθούν μέτρα από όλες τις πλευρές», δήλωσε ο Κοσάτσεφ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Η πτήση PS752 της ουκρανικής εταιρείας Ukraine Airlines International συνετρίβη δυτικά της Τεχεράνης λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο Imam Khomeini, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 176 άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν Ιρανοί. Αρχικά το Ιράν διέψευδε τις πληροφορίες των ΗΠΑ ότι κατέρριψε κατά λάθος το ουκρανικό αεροσκάφος.

Ο πρωθυπουργός Τριντό ζήτησε να διεξαχθεί “ενδελεχής έρευνα” για να αποδοθούν ευθύνες

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ζήτησε «διαφάνεια» προκειμένου να διεξαχθεί «πλήρης και ενδελεχής» έρευνα και να αποδοθούν ευθύνες, αφού το Ιράν παραδέχθηκε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του κατέρριψαν από λάθος την Τετάρτη το αεροσκάφος της Ukraine Airlines International, στο οποίο επέβαιναν πολλοί Καναδοί.

«Προτεραιότητά μας είναι να πέσει φως στην υπόθεση με πνεύμα διαφάνειας και δικαιοσύνης», τόνισε ο Τριντό σε ανακοίνωσή του.

«Πρόκειται για μια εθνική τραγωδία και όλοι οι Καναδοί πενθούν. Θα εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα διεξαχθεί μια πλήρης και ενδελεχής έρευνα», διαβεβαίωσε ο Καναδός πρωθυπουργός.

«Η κυβέρνηση του Καναδά αναμένει την πλήρη συνεργασία των ιρανικών αρχών», υπογράμμισε.Ο πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε την τιμωρία των υπευθύνων και την καταβολή αποζημιώσεων από το Ιράν

Η Ουκρανία αναμένει τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας, πλήρη παραδοχή ενοχής και την καταβολή αποζημιώσεων από το Ιράν μετά την παραδοχή της Τεχεράνης ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν από λάθος το αεροσκάφος της Ukraine Airlines International, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανακοίνωσή του σήμερα.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι “το Ιράν δήλωσε ένοχο για την κατάρριψη του ουκρανικού αεροσκάφους. Όμως επιμένουμε σε πλήρη παραδοχή ενοχής”.

“Αναμένουμε από το Ιράν διαβεβαιώσεις για την ετοιμότητά του να διεξαγάγει πλήρη και ανοικτή έρευνα, να προσαγάγει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη, να καταβάλει αποζημιώσεις και να ζητήσει επισήμως συγγνώμη μέσω της διπλωματικής οδού”, πρόσθεσε.Γαλλία: Ευκαιρία να «ξαναδώσουμε χώρο» στις διαπραγματεύσεις

Η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί εκτίμησε σήμερα ότι «πρέπει να εκμεταλλευθούμε αυτή τη στιγμή για να ξαναδώσουμε χώρο στις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις» για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο παραδέχθηκε ότι κατέρριψε από λάθος ένα ουκρανικό αεροσκάφος την Τετάρτη στην Τεχεράνη.

«Είναι σημαντικό να εκμεταλλευθούμε αυτή τη στιγμή για να δώσουμε ξανά χώρο στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις», υπογράμμισε η Παρλί μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά της για τις οικογένειες των θυμάτων της πτήσης των Ukraine Airlines International.

«Το μάθημα που μπορούμε να πάρουμε από αυτή τη δραματική αλληλουχία γεγονότων που ζούμε εδώ και πολλές ημέρες, από το τέλος του 2019, είναι ότι πρέπει να τερματίσουμε αυτή την κλιμάκωση», συνέχισε η ίδια.

«Αυτό πιστεύω ότι έχει αρχίσει να γίνεται από τις 8 Ιανουαρίου, μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσε σε αντίποινα το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να μην απαντήσει στο στρατιωτικό πεδίο», εξήγησε η Παρλί.

Η Γαλλία προσπαθεί να αποφύγει να υπάρξει μία κρίση εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων, υπογράμμισε η Γαλλίδα υπουργός.

«Αυτό προϋποθέτει ότι δεν θα σκοτώσουμε τη συμφωνία (για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν), στην οποία καταλήξαμε πριν πέντε χρόνια στη Βιένη. Είναι το μόνο εργαλείο που διαθέτουμε (…) Αυτό προϋποθέτει ότι το Ιράν θα σταματήσει να προχωρά σε προοδευτικές παραβιάσεις (της συμφωνίας), οι οποίες γίνονται αρκετά μη αναστρέψιμες», επεσήμανε.

«Τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε να ανανεώσουμε τον διάλογο. Πρέπει να προστατεύσουμε τη συμφωνία της Βιένης και για αυτό έχουμε ανάγκη την πλήρη συνεργασία των Ιρανών», κατέληξε η Παρλί.