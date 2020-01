Boeing 737 : Οι Φρουροί της Επανάστασης πίσω από την κατάρριψη του αεροσκάφους

Λίγη ώρα αφ’ ότου ο στρατός του Ιράν παραδέχτηκε πως κατέρριψε «από λάθος» το Boeing 737 της Ukraine International Airlines, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την πλήρη ευθύνη.

Την είδηση γνωστοποίησε ένας ανώτερος διοικητής τους σε βίντεο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από την κρατική τηλεόραση.

«Μακάρι να πέθαινα και να μην ήμουν αυτόπτης μάρτυρας ενός τέτοιου ατυχήματος», δήλωσε ο επικεφαλής μεραρχίας Αμιραλί Χατζιζαντέχ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Φρουροί μπέρδεψαν το ουκρανικό αεροσκάφος για πύραυλο Κρουζ και το κατέρριψαν με πύραυλο μικρού βεληνεκούς.

Αγιατολάχ Χαμενεΐ: Να υπάρξει δημόσια ανακοίνωση για την κατάρριψη του Boeing

Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενημερώθηκε για την κατάρριψη του ουκρανικού αεροσκάφους «λόγω ανθρώπινου λάθους» χθες Παρασκευή και δήλωσε ότι η πληροφορία αυτή θα πρέπει να ανακοινωθεί δημοσίως έπειτα από συνάντηση που είχε με το συμβούλιο ασφλείας της χώρας, μετέδωσε το πρακτορείο Fars στο Twitter.

Εξάλλου ο Χαμενεΐ έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν να διορθώσουν οποιαδήποτε «αμέλεια» οδήγησε στο τραγικό συμβάν. Κάλεσε επίσης τον ιρανικό στρατό να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο «ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη ενός αντίστοιχου δυστυχήματος», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε σήμερα στον επίσημο ιστότοπό του.

Από την πλευρά του ο ταξίαρχος Αμίρ Αλί Χατζιζαντέχ, ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας, δήλωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την κατάρριψη του ουκρανικού αεροσκάφους και ζήτησε συγγνώμη από τους Ιρανούς, μετέδωσε το πρακτορείο Irib.

Ο Χατζιζαντέχ είπε μάλιστα ότι ευχήθηκε να πεθάνει ότι ενημερώθηκε για το τραγικό συμβάν.

Λυπάται για τους 176 νεκρούς ο Ροχανί

Το Ιράν λυπάται «βαθιά» για τη συντριβή, «μία μεγάλη τραγωδία και ένα ασυγχώρητο λάθος», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί.

«Η εσωτερική έρευνα των ενόπλων δυνάμεων κατέληξε δυστυχώς στο συμπέρασμα ότι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από λάθος προκάλεσαν τη συντριβή του ουρανικού αεροσκάφους και τον θάνατο 176 αθώων», έγραψε στο Twitter ο Ροχανί.

Ιρανός ΥΠΕΞ: Οι Αμερικάνοι φέρουν μερίδιο ευθύνης

Λίγο νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ εξέφρασε «τη λύπη, τη συγγνώμη και τα συλλυπητήριά του», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ουάσινγκτον φέρει μερίδιο της ευθύνης για την τραγωδία.

«Θλιβερή ημέρα. Προκαταρκτικά αποτελέσματα της εσωτερικής έρευνας των Ενόπλων Δυνάμεων: Ανθρώπινο λάθος σε μια περίοδο κρίσης που προκλήθηκε από τον τυχοδιωκτισμό των ΗΠΑ οδήγησε στην καταστροφή», έγραψε ο Ζαρίφ στο Twitter.

Ο Ιρανός υπουργός αναφερόταν στην ένταση που προκλήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά τον φόνο στις 3 Ιανουαρίου του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί σε αμερικανική επιδρομής στη Βαγδάτη.

Οι πρώτες διεθνείς αντιδράσεις

Ουκρανία

Η Ουκρανία αναμένει τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας, πλήρη παραδοχή ενοχής και την καταβολή αποζημιώσεων από το Ιράν μετά την παραδοχή της Τεχεράνης ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν από λάθος το αεροσκάφος της Ukraine Airlines International, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανακοίνωσή του σήμερα.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι «το Ιράν δήλωσε ένοχο για την κατάρριψη του ουκρανικού αεροσκάφους. Όμως επιμένουμε σε πλήρη παραδοχή ενοχής».

«Αναμένουμε από το Ιράν διαβεβαιώσεις για την ετοιμότητά του να διεξαγάγει πλήρη και ανοικτή έρευνα, να προσαγάγει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη, να καταβάλει αποζημιώσεις και να ζητήσει επισήμως συγγνώμη μέσω της διπλωματικής οδού», πρόσθεσε.

Τηλεφωνική επικοινωνία Ουκρανίας-Ιράν

Μετά λοιπόν την οργισμένη ανακοίνωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο ίδιος αναμένεται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιρανό ομόλογό του Χασάν Ροχανί σήμερα όπως ανακοίνωσε το γραφείο του ουκρανού προέδρου.

Καναδάς

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ζήτησε «διαφάνεια» προκειμένου να διεξαχθεί «πλήρης και ενδελεχής» έρευνα και να αποδοθούν ευθύνες, αφού το Ιράν παραδέχθηκε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του κατέρριψαν από λάθος την Τετάρτη το αεροσκάφος της Ukraine Airlines International, στο οποίο επέβαιναν πολλοί Καναδοί.

«Προτεραιότητά μας είναι να πέσει φως στην υπόθεση με πνεύμα διαφάνειας και δικαιοσύνης», τόνισε ο Τριντό σε ανακοίνωσή του.

«Πρόκειται για μια εθνική τραγωδία και όλοι οι Καναδοί πενθούν. Θα εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα διεξαχθεί μια πλήρης και ενδελεχής έρευνα», διαβεβαίωσε ο Καναδός πρωθυπουργός.

«Η κυβέρνηση του Καναδά αναμένει την πλήρη συνεργασία των ιρανικών αρχών», υπογράμμισε.

Ιράν και Λιβύη στην ατζέντα της συνάντησης Πούτιν – Μέρκελ στη Μόσχα

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ αναμένεται σήμερα στη Μόσχα για να συζητήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αλλά και τον πόλεμο στη Λιβύη.

Η Μέρκελ αναμένεται το απόγευμα στη ρωσική πρωτεύουσα, στην πρώτη της επίσκεψη στη χώρα μετά τη συνάντησή της τον Μάιο του 2018 με τον Πούτιν στο Σότσι.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να επικεντρώσουν μέρος των συζητήσεών τους στην κρίση στη Λιβύη, μετά την έκκληση την Τετάρτη της Μόσχας και της Άγκυρας για κήρυξη κατάπαυσης του πυρός από αύριο Κυριακή, αν και Ρωσία και Τουρκία υποστηρίζουν αντίπαλες πλευρές στον πόλεμο εκεί.

Ποιοι είναι οι Φρουροί της Επανάστασης;

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) γεννήθηκαν πριν από 40 χρόνια με στόχο την υπεράσπιση του ιρανικού ισλαμικού συστήματος ενώ λειτουργούσε ως αντίβαρο στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις.

Από τότε αποτελεί μια σημαντική στρατιωτική, πολιτική και οικονομική δύναμη στο Ιράν με στενούς δεσμούς με τον Ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ, και πολλές ακόμη ανώτερες προσωπικότητες.

Σήμερα, όπως αναφέρει το CNN, οι Φρουροί της Επανάστασης εκτιμάται ότι έχουν περισσότερα από 150.000 ενεργά μέλη στις τάξεις τους, κατέχουν δικές τους επίγειες, εναέριες και θαλάσσιες δυνάμεις ενώ επιβλέπουν τα στρατηγικά όπλα του Ιράν.

Η οργάνωση ασκεί σημαντική επιρροή και σε άλλα μέρη της Μέσης Ανατολής παρέχοντας χρήματα, όπλα, τεχνολογία, κατάρτιση και συμβουλές σε συμμαχικές κυβερνήσεις και ένοπλες ομάδες μέσω του σκιώδους υπερπόντιου επιχειρησιακού της βραχίονα, της Δύναμης Κουντς (Ιερουσαλήμ), της οποίας επικεφαλής ήταν ο Κασέλ Σουλεϊμανί.

Αυτή η δραστηριότητα των Φρουρών της Επανάστασης ώθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να τους ανακηρύξουν ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» – μια πρωτοφανής κίνηση για αντίστοιχη οντότητα ξένης κυβέρνησης.

Σημειώνεται, σύμφωνα με το CNN, ότι οι Φρουροί έχουν αναπτύξει σταδιακά ένα τεράστιο δίκτυο επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της ιρανικής οικονομίας. Εκτιμάται ότι συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με 100 επιχειρήσεις. Σύμφωνα με αναλυτές, έχουν στα χέρια τους το 1/3 της ιρανικής οικονομίας.