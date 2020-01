Αναζωπυρώνεται η ένταση στο Ιράκ: Βομβαρδισμός στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ

Επτά όλμοι έπεσαν σήμερα μέσα στην αεροπορική βάση Μπάλαντ του Ιράκ, όπου σταθμεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ, και τέσσερις Ιρακινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από την επίθεση, δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερ δύο στρατιωτικές πηγές.

Οι στρατιωτικές πηγές είπαν πως οι όλμοι έπεσαν στον διάδρομο της βάσης μέσα στη βάση, η οποία βρίσκεται 80 χλμ. βόρεια της Βαγδάτης.

Balad air base in Iraq’s Salah al-Din province under attack (?Katyusha)

Four reported injured , among them 2 officers. (Iraqs & US present)#Iraq pic.twitter.com/mAA17RRc2e

