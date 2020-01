ΗΠΑ : Οργανώσεις ζητούν το κλείσιμο του Γκουαντάναμο, 18 χρόνια μετά τη δημιουργία του

Η Διεθνής Αμνηστία και πολλές άλλες οργανώσεις καλούν την κυβέρνηση των ΗΠΑ να κλείσει τη φυλακή στον Κόλπο του Γκουαντάναμο με αφορμή την συμπλήρωση αυτό το Σάββατο 11 Ιανουαρίου της 18ης επετείου από τη δημιουργία του κέντρου κράτησης.

Στη φυλακή κρατούνται κατά κύριο λόγο μαχητές που συνελήφθησαν στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και σε άλλα μέρη κατά τη διάρκεια του πολέμου κατά της τρομοκρατίας.

Οι καταγγελλόμενες υποθέσεις βασανιστηρίων κρατουμένων και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως και η υποτιθέμενη άρνηση προστασίας τους στο πλαίσιο των Συμβάσεων της Γενεύης, έχουν καταδικαστεί σε διεθνές επίπεδο.

Πορεία στη Ουάσινγκτον

Το Σάββατο, οι ακτιβιστές πραγματοποίησαν πορεία ντυμένοι συμβολικά σαν φυλακισμένοι, με πορτοκαλί φόρμες και μαύρες κουκούλες.

Μία «νεκρώσιμη ακολουθία» ξεκίνησε από τον Λευκό Οίκο και κατέληξε στο ξενοδοχείο Τραμπ, με τους διοργανωτές/ριες να μεταφέρουν 9 φέρετρα, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα 9 άτομα που πέθαναν στη φυλακή.

18 years of injustice.

18 years of impunity.

18 years too long. #CloseGitmo pic.twitter.com/0QjTeJICpW — Amnesty International (@amnestyusa) January 11, 2020

Η ανακοίνωση

«Τρεις πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν υπό την επίβλεψή τους το Γκουαντάναμο κατά τη διάρκεια της επαίσχυντης ύπαρξής του τα τελευταία 18 χρόνια, και συνεχίζει να παραμένει ανοιχτό, καθώς άνθρωποι που ποτέ δε τους δόθηκε δικαίωμα να προσφύγουν σε δίκη βρίσκονται ακόμη υπό κράτηση. Αυτοί οι άνθρωποι μεγαλώνουν και αντιμετωπίζουν την προοπτική να παραμείνουν εκεί μέσα μέχρι το τέλος της ζωής τους, και να πεθάνουν μακριά από τις οικογένειες και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, τα οποία έχουν να αντικρύσουν εδώ και χρόνια», όπως δήλωσε η Daphne Eviatar, διευθύντρια του προγράμματος «Ασφάλεια με Ανθρώπινα Δικαιώματα» της Διεθνούς Αμνηστίας των ΗΠΑ. «Έχει περάσει προ πολλού η στιγμή όπου πρέπει να κλείσει το Γκουαντάναμο οριστικά, και όσοι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν απελευθερωθεί εδώ και καιρό, να μεταφερθούν σε χώρες που έχουν συμφωνήσει να τους δεχτούν.»

Στο Γκουαντάναμο, αυτή τη στιγμή κρατούνται 40 άτομα: όλοι μουσουλμάνοι άντρες, και οι περισσότεροι έχουν βασανιστεί μέσα στο κέντρο κράτησης. Πολλοί κρατούμενοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας εξαιτίας της μακροχρόνιας κράτησης, των περιστατικών βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης. Κάποιοι ακόμα κρατούνται, παρόλο που εδώ και χρόνια έχει ληφθεί απόφαση απελευθέρωσης. Συμπεριλαμβάνεται ο Toffiq al-Bihani, ο οποίος βρίσκεται φυλακισμένος εδώ και οχτώ χρόνια χωρίς να έχει δικαστεί. Το τμήμα των ΗΠΑ της Διεθνούς Αμνηστίας, που εδώ και καιρό αγωνίζεται για την απελευθέρωση του, θα διανείμει κάρτες με την υπόθεση του, που έπειτα θα σταλούν στο Υπουργείο Άμυνας. Η φυλακή θα παραμείνει ανοιχτή επ’ αόριστον, σύμφωνα με την εκτελεστική διαταγή που υπέγραψε ο Πρόεδρος Τραμπ.

Οργανώσεις που θα συμμετάσχουν στη δράση: Διεθνής Αμνηστία ΗΠΑ, Witness Against Torture, Defending Rights & Dissent, Center for Constitutional Rights, CAIR, September 11th Families for Peaceful Tomorrows, the World Can’t Wait, CODEPINK: Women for Peace, National Religious Campaign Against Torture, Close Guantanamo, Tsuru for Solidarity, και Justice for Muslims Collective.

Δικαιοσύνη Τώρα/ Κλείσιμο του Γκουαντάναμο και τέλος στα Βασανιστήρια!