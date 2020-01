Καναδάς: Το Ιράν έχει εκδώσει νέες θεωρήσεις διαβατηρίου για Καναδούς ερευνητές

Τα περισσότερα μέλη της καναδικής αποστολής θα πρέπει να βρίσκονται στην Τεχεράνη μέχρι τη Δευτέρα – Η ομάδα θα ερευνήσει τους λόγους τη συντριβή του ουκρανικού Boeing, στο οποίο επέβαιναν 176 άτομα, εκ των οποίων 57 Καναδοί

Άλλες οκτώ θεωρήσεις διαβατηρίου εξέδωσε το Ιράν, σε μια ομάδα Καναδών αξιωματούχων έπειτα από τη φονική συντριβή αεροπλάνου κοντά στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον Καναδό υπουργό Εξωτερικών, Φρανσουά – Φιλίπ Σαμπάν, τα περισσότερα μέλη της ομάδας θα πρέπει να βρίσκονται στην Τεχεράνη τη Δευτέρα.

Ο Σαμπάν έγραψε στο Twitter πως τρεις αξιωματούχοι της ομάδας ταχείας ανάπτυξης έφθασαν στο Ιράν το Σάββατο προκειμένου να στήσουν μια βάση επιχειρήσεων και πως άλλοι οκτώ θα μεταβούν εκεί τη Δευτέρα. Το τελευταίο μέλος της ομάδας θα φθάσει στην Άγκυρα τη Δευτέρα.

«Αναμένουμε πως η ομάδα θα βρίσκεται σε πλήρη σύνθεση στο σημείο για να κάνει τη σημαντική δουλειά της μέχρι τις 14 Ιανουαρίου», είπε ο Σαμπάν.

Update on #PS752.Summary: More visas being issued by Iran today. We expect the Standing Rapid Deployment Team (SRDT) to be fully in place to do their important work by January 14.— François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) January 12, 2020

Ο Καναδάς λέει ότι θέλει να συμμετάσχει στην έρευνα για τη συντριβή του αεροσκάφους και να βοηθήσει τις οικογένειες των 57 Καναδών που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα. Η ομάδα περιλαμβάνει προξενικούς αξιωματούχους και μέλη του Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών του Καναδά.

Η Οτάβα δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν, το οποίο υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν το αεροσκάφος από λάθος.

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό μίλησε με χθες με τον πρόεδρο του Ιράν Χασάν Ροχανί. Ο Τριντό είπε στους δημοσιογράφους πως ο Ροχανί δεσμεύθηκε να συνεργαστεί με τους Καναδούς ερευνητές.