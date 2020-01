Φιλιππίνες: «Βρυχάται» το ηφαίστειο Ταάλ – Ανεστάλησαν οι πτήσεις

Οι αερολιμενικές αρχές στις Φιλιππίνες ανέστειλαν τις πτήσεις από και προς το διεθνές αεροδρόμιο της Μανίλας καθώς ένα ηφαίστειο στη γειτονική επαρχία Μπατάνγκας εκτόξευσε μια γιγαντιαία στήλη καπνού.

Νωρίτερα σήμερα το ηφαίστειο Ταάλ εκτόξευσε μια στήλη τέφρας σε ύψος ενός χιλιομέτρου συνοδευόμενη από δυνατούς ήχους και δονήσεις, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για μια έκρηξη εντός εβδομάδων.

«Όλες οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Νινόι Ακίνο ανεστάλησαν προσωρινά εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας από το ηφαίστειο Ταάλ», έγραψε στο Twitter η αρχή του Διεθνούς Αεροδρομίου της Μανίλας.

Οι επιβάτες κλήθηκαν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα των πτήσεων.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων αύξησε στο 3 το επίπεδο συναγερμού – με ανώτατο επίπεδο το 5 – ενώ οι αρχές της χώρας διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 8.000 κατοίκων από την περιοχή.

Παράλληλα, το Εθνικό Συμβούλιο Μείωσης και Διαχείρισης του Κινδύνου Φυσικών Καταστροφών ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι η επιχείρηση εκκένωσης έχει ξεκινήσει και αυτής ηγούνται αξιωματούχοι της τοπικής κυβέρνησης.

The Taal Volcano is seen spewing ashes after its phreatic explosion Sunday afternoon. Mark Louise Gahol, who lives some 3 kms away from the Taal Lake, said they experienced tremors and were hearing thunders. Video Courtesy: Mark Louise Gahol. | via @MBSepPedrajas pic.twitter.com/xphxDtHx7P

— Manila Bulletin News (@manilabulletin) January 12, 2020