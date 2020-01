Απίστευτες εικόνες στη Βενετία: Στέγνωσαν τα κανάλια της

Αν και πριν από μερικές εβδομάδες η Βενετία αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα εξαιτίας πλημμυρών και της υπερχείλισης των διάσημων καναλιών της, τώρα τα υδάτινα κανάλια που διασχίζουν την πόλη έχουν αρχίσει να στεγνώνουν.

Οι πλημμύρες οδήγησαν τη στάθμη των υδάτων σε επίπεδα – ρεκόρ, ενώ ακολούθησε αγώνας δρόμου ενάντια στο χρόνο για να αποφευχθεί η απώλεια των πολύτιμων έργων τέχνης.

Τώρα, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, οι γόνδολες αναπαύονται σχεδόν στον πάτο των υδάτινων καναλιών, αφού η άμπωτη (σ.σ. η πτώση της στάθμης της θάλασσας λόγω παλιρροϊκών φαινομένων) έκανε τα νερά να υποχωρήσουν.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δηλώσει πως η UNESCO «παρακολουθεί στενά την συντήρηση της πόλης, που έχει χαρακτηριστεί Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά», προσθέτοντας πως «η περιοχή είναι ιδιαιτέρως ευάλωτη στις αρνητικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή».

Just weeks after serious flooding caused widespread damage, the famous canals of Venice have been left almost completely dry due to exceptionally low tides.

Read more on this story here: https://t.co/8yX0mM3TCl pic.twitter.com/N3zDsUUJpJ

— Sky News (@SkyNews) January 12, 2020