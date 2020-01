Ιράν: Διαψεύδει ότι προσπάθησε «να αποκρύψει την υπόθεση» – Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις

Η Τεχεράνη διέψευσε σήμερα ότι προσπάθησε “να αποκρύψει την υπόθεση”, αναφερόμενη στην ευθύνη που φέρει το Ιράν για την τραγωδία με το επιβατικό ουκρανικό αεροσκάφος που καταρρίφθηκε από λάθος την Τετάρτη κοντά στην ιρανική πρωτεύουσα.

“Αυτές τις ημέρες λύπης, επικρίσεις διατυπώθηκαν για τους υπευθύνους και τις αρχές της χώρας. Ορισμένοι υπεύθυνοι κατηγορήθηκαν ακόμη και για ψεύδος και για προσπάθεια να αποκρύψουν την υπόθεση, ενώ πραγματικά, ειλικρινά, δεν συνέβη αυτό”, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Αλί Ραμπιί.

“Η αλήθεια είναι ότι δεν είπαμε ψέματα. Ψέμα είναι να διαστρεβλώσεις την αλήθεια από πρόθεση και συνειδητά. Ψέμα είναι να αποκρύψεις πληροφορίες. Ψέμα είναι να γνωρίζεις ένα γεγονός και να μην το πεις ή να παραποιήσεις την πραγματικότητα” πάνω στο γεγονός αυτό, πρόσθεσε ο Ραμπιί.

“Αυτό που είπαμε την Πέμπτη (…) στηριζόταν σε πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο σύνολο της κυβέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπήρχε καμία σχέση ανάμεσα στο δυστύχημα και σε (εκτόξευση) πυραύλου”, πρόσθεσε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Ο ίδιος απέρριψε παράλληλα τα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter στα οποία αυτός εκφράζει την υποστήριξή του στους Ιρανούς, σημειώνοντας ότι ο ιρανικός λαός θα θυμάται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκότωσε τον Ιρανό υποστράτηγο Κασέμ Σουλεϊμανί και ότι αποτελεί τον λόγο που πολλοί Ιρανοί αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Ο Τραμπ, ο οποίος είπε στις αρχές του Ιράν σε μηνύματά του στο Twitter στα φαρσί και τα αγγλικά να μην σκοτώνουν διαδηλωτές και εξήρε τον “σπουδαίο ιρανικό λαό”, χύνει “κροκοδείλια δάκρυα” όταν εκφράζει το ενδιαφέρον του για τους Ιρανούς, σημείωσε ο Ραμπιί.

Την ίδια ώρα ο εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης αναφέρθηκε και στο θέμα του πρεσβευτή της Βρετανίας στο Ιράν, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, ενήργησε κατά τρόπο που ήταν “εντελώς αντιεπαγγελματικός και απαράδεκτος”. Ο πρεσβευτής συνελήφθη για σύντομο χρονικό διάστημα καθώς βρισκόταν κοντά σε διαδήλωση. Ο Βρετανός πρεσβευτής δήλωσε ότι συνελήφθη αφού παρέστη σε αγρυπνία, από την οποία έφυγε όταν αυτή πήρε πολιτική χροιά.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις παραδέχθηκαν το Σάββατο την ευθύνη τους στην τραγωδία με την πτήση PS572 των oυκρανικών αερογραμμών, το οποίο κατερρίφθη στις 8 Ιανουαρίου λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο ιρανικός Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας και η κυβέρνηση του Ιράν αρνούνταν την υπόθεση ότι το αεροπλάνο μπορεί να καταρρίφθηκε από πύραυλο, την οποία προέτασσε ήδη από την Τετάρτη το βράδυ ο Καναδάς.

Οι 176 επιβαίνοντες στο αεροπλάνο αυτό, στην πλειονότητά τους Ιρανοί και Καναδοί, έχασαν τη ζωή τους.

Η παραδοχή της ευθύνης από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν προκάλεσε σοκ στο Ιράν και ένα κύμα αγανάκτησης. Ήδη το Σάββατο το βράδυ οργανώθηκε εκδήλωση στη μνήμη των θυμάτων σε πανεπιστήμιο της Τεχεράνης η οποία μετατράπηκε σε διαδήλωση κατά των αρχών, στην οποία υπήρχαν φωνές που ζητούσαν “θάνατο για τους ψεύτες” και την οποία διέλυσε η αστυνομία.

Χθες, Κυριακή, το βράδυ έγιναν εκ νέου συγκεντρώσεις, το εύρος των οποίων δεν μπορεί να αποτιμηθεί, οργισμένων ανθρώπων στην Τεχεράνη, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αξιοπιστία των οποίων δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατόν να επιβεβαιωθεί.Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται για τρίτη μέρα μετά την παραδοχή του στρατού ότι κατέρριψε επιβατηγό αεροσκάφος

Ιρανοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για τρίτη ημέρα σήμερα στην πρωτεύουσα εν μέσω δημόσιας οργής για την παραδοχή του στρατού ότι κατέρριψε ένα επιβατηγό αεροσκάφος την περασμένη εβδομάδα, δείχνουν βίντεο από το εσωτερικό του Ιράν που αναρτήθηκαν στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Προς το παρόν δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί η αυθεντικότητα των βίντεο.

«Σκότωσαν την ελίτ μας και την αντικατέστησαν με κληρικούς», φώναζαν πλήθος διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων Ιρανοί φοιτητές, σε ένα πανεπιστήμιο της Τεχεράνης μετά την κατάρριψη του αεροσκάφους που μετέφερε 176 ανθρώπους. Δεν υπήρξαν επιζώντες.

Βίντεο δείχνουν επίσης δεκάδες αστυνομικούς με εξάρτυση κατά των διαδηλώσεων σε άλλη περιοχή της Τεχεράνης.

