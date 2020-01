Λιβύη : Προσχέδιο συμφωνίας για την εκεχειρία – Προθεσμία ζήτησε ο Χαφτάρ

Στη δημοσιότητα δόθηκε το προσχέδιο της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη, στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών στη Μόσχα, με τα δύο «στρατόπεδα» να βρίσκονται σε καλό δρόμο προς την επίτευξή της.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το επίμαχο προσχέδιο, τα εμπλεκόμενα μέρη δεσμεύονται να τηρήσουν το καθεστώς της εκεχειρίας, χωρίς προϋποθέσεις. «Καλούνται να βάλουν τέλος σε όλες τις επιθετικές επιχειρήσεις και να στραφούν στην αποκλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων».

Τονίζεται δε, ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές θα καταβάλλουν προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στην Τρίπολη και τις υπόλοιπες πόλεις της αφρικανικού κράτους.

Ωστόσο, παρά τη σύμφωνη γνώμη της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφιλίωσης και του Φαγέζ αλ Σάρατζ, ο στρατηγός Χαλιφά Χαφτάρ -επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA)- ζήτησε προθεσμία λίγων ωρών προκειμένου να δώσει οριστική απάντηση.

Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το πρακτορείο -, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, υποστήριξε ότι «αρκετά μέρη της λιβυκής σύγκρουσης υπέγραψαν το τελικό έγγραφο, αλλά ο στρατηγός Χαφτάρ ζήτησε επιπλέον χρόνο για να εξετάσει το ζήτημα».

«Έγινε σημαντική πρόοδος για τη διευθέτηση του λιβυκού ζητήματος, κατά τη διάρκεια των επαφών στη Μόσχα» πρόσθεσε, ενώ διαβεβαίωσε ότι Τουρκία και Ρωσία θα συνδράμουν τις αντιμαχόμενες πλευρές για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο Χαφτάρ ζήτησε προθεσμία έως το πρωί της Τρίτης.

«Ελπίζουμε ότι Χαφτάρ και Σάρατζ θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις της εκεχειρίας, προλειαίνοντας το έδαφος για την πολιτική διαδικασία» έσπευσε να προσθέσει η Άγκυρα.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στα εμπόλεμα μέρη προχωρούν θετικά, δήλωσε νωρίτερα από την πλευρά του ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας πως η Άγκυρα εργάζεται για να εξασφαλίσει πως η εκεχειρία θα γίνει μόνιμη.

Μιλώντας δίπλα στον ιταλό πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε στην Αγκυρα, ο Ερντογάν δήλωσε πως θα συμμετάσχει την Κυριακή στη σύνοδο κορυφής του Βερολίνου για να συζητήσει τις εξελίξεις στη Λιβύη μαζί με τον Κόντε και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Αναπτύσσουμε προσπάθειες ώστε η κατάπαυση του πυρός να καταστεί μόνιμη» δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα με τον Κόντε, ο οποίος υπογράμμισε «την ανάγκη να μπει τέλος στην κλιμάκωση επί του πεδίου για να υπάρξει εγγύηση για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός».

«Είχα πληροφορίες από τους φίλους μου πριν από λίγο ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται προς μια θετική κατεύθυνση. Νομίζω ότι θα είναι η σωστή κίνηση αν ο ΟΗΕ καταστεί παρατηρητής για να διατηρήσει σθεναρά την ειρηνευτική διαδικασία» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο ιταλός πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κατάπαυση του πυρός θα ανοίξει το δρόμο για σημαντικές ευκαιρίες για τη Λιβύη, ευελπιστώντας να ξεκινήσει η ειρηνευτική διαδικασία. «Συζητήσαμε την επείγουσα ανάγκη να τερματιστεί η κλιμάκωση στο έδαφος για να εξασφαλιστεί μια μόνιμη εκεχειρία» δήλωσε ο Κόντε.

«Η κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να καταλήξει επισφαλής, αν δεν συμπεριληφθεί σε μια μεγαλύτερη συλλογική προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας με στόχο τη διασφάλιση της ενότητας, της σταθερότητας, της κυριαρχίας της Λιβύης» πρόσθεσε.

Με τις Ρωσία και Τουρκία να τους πιέζουν να υπογράψουν δεσμευτική συμφωνία εκεχειρίας, ανοίγοντας τον δρόμο για συμφωνία που θα σταθεροποιούσε τη βορειοαφρικανική χώρα, Χαφτάρ και Σάρατζ αναμένονταν να πραγματοποιήσουν διαπραγματεύσεις παρουσία των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της Μόσχας και της Αγκυρας.

Ωστόσο, η πλευρά του Σάρατζ αρνήθηκε να συναντηθεί με τον Χαφτάρ, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο δήλωση του προέδρου του Ανώτατου Κρατικού Συμβουλίου της Λιβύης, Χάλεντ αλ Μίσρι.

«Αρνηθήκαμε να συναντηθούμε με τον Χαφτάρ, οι συνομιλίες στη Μόσχα διεξάγονται με τους εκπροσώπους της Ρωσίας και της Τουρκίας» φέρεται να δήλωσε στο Al Arabiya ο Χάλεντ Αλ Μίσρι.

Στο ίδιο ύφος απάντησαν και οι εκπρόσωποι του λιβυκού κοινοβουλίου. Οπως διεμήνυσαν, δεν προτίθενται να συναντηθούν στην Μόσχα με τον επικεφαλής της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας.

«Εκτιμούμε τη μεσολάβηση της Ρωσίας, ωστόσο δεν έχουμε καμία επιθυμία να συναντηθούμε με τον Σάρατζ» επισημαίνουν οι εκπρόσωποι του λιβυκού κοινοβουλίου.

Στο μεταξύ, οι δυνάμεις που πρόσκεινται στον Χαφτάρ, με ανάρτηση στο Twitter, διεμήνυσαν ότι «είναι ακόμη παρούσες σε όλες τις θέσεις τους στην πρωτεύουσα Τρίπολη και δεν έχουν αποσυρθεί, ούτε σκοπεύουν να κάνουν ούτε βήμα πίσω».

«Είμαστε αποφασισμένοι να απελευθερώσουμε όλο το λιβυκό έδαφος από τους παραστρατιωτικούς και τις τρομοκρατικές οργανώσεις» τόνισε ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός.

