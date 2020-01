Οργή Πομπέο για τη νέα επίθεση σε βάση που φιλοξενεί Αμερικανούς στο Ιράκ

Την οργή του για τις νέες εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον ιρακινής στρατιωτικής βάσης που φιλοξενεί αμερικανικά στρατεύματα εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε «αγανακτισμένος για τα δημοσιεύματα περί νέας επίθεσης με ρουκέτες εναντίον ιρακινής αεροπορικής βάσης» σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

«Αυτές οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας του Ιράκ από οργανώσεις που δεν είναι πιστές στην ιρακινή κυβέρνηση πρέπει να σταματήσουν» πρόσθεσε.

Παράλληλα, απαίτησε η κυβέρνηση στη Βαγδάτη να φροντίσει οι «υπεύθυνοι» για αυτή την «επίθεση εναντίον του ιρακινού λαού» να «λογοδοτήσουν» για τις πράξεις τους.

Outraged by reports of another rocket attack on an Iraqi airbase. I pray for speedy recovery of the injured and call on the Government of #Iraq to hold those responsible for this attack on the Iraqi people accountable.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 12, 2020