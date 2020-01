Πελόζι: Υπάρχουν «επαρκή αποδεικτικά στοιχεία» για την καθαίρεση του Τραμπ

Η επικεφαλής των Δημοκρατικών στο αμερικανικό Κογκρέσο, η Νάνσι Πελόζι, διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να καθαιρεθεί ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς σήμερα ξεκινά μια κρίσιμη εβδομάδα όσον αφορά την προοπτική έναρξης της δίκης του 45ου προέδρου των ΗΠΑ στη Γερουσία.

«Θεωρούμε πως υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για να καθαιρεθεί ο πρόεδρος» Τραμπ, είπε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, που εκπροσωπεί την Καλιφόρνια, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της χθες σε εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου ABC News.

Ο Τραμπ δεν κρύβει τον εκνευρισμό του για τη διαδικασία παραπομπής του, που δηλητηριάζει το τέλος της πρώτης του θητείας στην προεδρία, η οποία ελπίζει ότι δεν θα είναι η τελευταία. «Γιατί έπρεπε να έχω το στίγμα της ‘παραπομπής’ πλάι στο όνομά μου ενώ δεν έχω κάνει τίποτα κακό;» διερωτήθηκε με εμφανή οργή ο ένοικος του Λευκού Οίκου μέσω Twitter χθες, πληκτρολογώντας τη λέξη «τίποτα» με κεφαλαία για έμφαση όπως συνηθίζει.

Κατόπιν εξαπέλυσε για ακόμα μια φορά σφοδρά πυρά εναντίον των Δημοκρατικών, απαιτώντας η «νευρική» Νάνσι Πελόζι και ο Άνταμ «ο διπρόσωπος Σιφ», που επέβλεψε την έρευνα σε βάρος του, να κληθούν να καταθέσουν ως μάρτυρες.

Σε κατοπινή ανάρτησή του στο Twitter όμως ο Τραμπ ξαφνικά πρότεινε η υπόθεση να μπει στο αρχείο από τη Γερουσία χωρίς να διεξαχθεί δίκη, διότι οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία θα προσέφερε, κατ’ αυτόν, αξιοπιστία ως μη οφείλεται σε αυτό που αποκαλεί «κυνήγι μαγισσών» από πλευράς των Δημοκρατικών.

Why should I have the stigma of Impeachment attached to my name when I did NOTHING wrong? Read the Transcripts! A totally partisan Hoax, never happened before. House Republicans voted 195-0, with three Dems voting with the Republicans. Very unfair to tens of millions of voters!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

Η Πελόζι έδωσε την Παρασκευή το πράσινο φως προκειμένου το κατηγορητήριο σε βάρος του Τραμπ να διαβιβαστεί στην άνω Βουλή των ΗΠΑ, έπειτα από ένα μπραντεφέρ που κράτησε εβδομάδες με τους Ρεπουμπλικάνους για το εάν θα κληθούν ή όχι μάρτυρες — ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την άμεσα επικείμενη διεξαγωγή δίκης στη Γερουσία.

Επιβεβαίωσε χθες ότι θα ορίσει το χρονοδιάγραμμα σε συνεννόηση με το κόμμα της αύριο Τρίτη.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου έγινε τον περασμένο μήνα ο τρίτος στην ιστορία των ΗΠΑ σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη («impeachment» στα αγγλικά) για την άσκηση πίεσης στον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να δώσει εντολή να διενεργηθεί έρευνα για διαφθορά σε βάρος του Τζο Μπάιντεν, πρώην αντιπροέδρου και πιθανού αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Ελάχιστες πιθανότητες θεωρείται πάντως πως υπάρχουν να καθαιρεθεί από τη Γερουσία, όπου πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι παραμένουν πιστοί στον πρόεδρο.

Μολαταύτα η Πελόζι εμφανίστηκε «βέβαιη» ότι υπάρχουν επαρκή «αποδεικτικά στοιχεία» για να παυθεί ο Τραμπ και προειδοποίησε ότι εάν ο πρόεδρος της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ δεν επιτρέψει να καταθέσουν μάρτυρες, θα «δώσει λόγο» για αυτό.

Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί ανταλλάσουν πυρά για το εάν θα καταθέσει ή όχι ο Τζον Μπόλτον, ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ.

Ο Μπόλτον δηλώνει διατεθειμένος να καταθέσει, με προϋπόθεση ότι θα λάβει επίσημη κλήτευση από τη Γερουσία. Αλλά ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί την Παρασκευή, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, επικαλούμενος τα «εκτελεστικά προνόμια» που έχει ως εκ του αξιώματός του.

Από την πλευρά της η Πελόζι δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο, αν η Γερουσία δεν καλέσει τον Μπόλτον να καταθέσει, να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας να πάει να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Χωρίς όμως να είναι σαφές εάν αυτό θα έχει κάποιο πρακτικό αντίκρισμα.