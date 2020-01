Συνέχεια στις παλινωδίες Τραμπ: Δεν έχει σημασία αν ο Σουλεϊμανί αποτελούσε απειλή

Τα «Fake News Media» και τους «Δημοκρατικούς Συνεργάτες» τους ότι αμφισβητούν το αφήγημα της κυβέρνησής του περί «επικείμενης» απειλής που φέρεται να αποτελούσε ο Κασέμ Σουλεϊμανί κατηγόρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η διοίκησή του είναι «σύμφωνη» ότι η απειλή ήταν «επικείμενη», αλλά κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ αυτό «δεν έχει σημασία λόγω του φρικτού παρελθόντος» του Σουλεϊμανί.

The Fake News Media and their Democrat Partners are working hard to determine whether or not the future attack by terrorist Soleimani was “imminent” or not, & was my team in agreement. The answer to both is a strong YES., but it doesn’t really matter because of his horrible past! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2020

​Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τα ΜΜΕ και τους Δημοκρατικούς του ότι «προσπαθούν να μετατρέψουν τον τρομοκράτη Σουλεϊμανί σε θαυμάσιο τύπο, μόνο επειδή έκανα αυτό που έπρεπε να γίνει εδώ και 20 χρόνια».

The Democrats and the Fake News are trying to make terrorist Soleimani into a wonderful guy, only because I did what should have been done for 20 years. Anything I do, whether it’s the economy, military, or anything else, will be scorned by the Rafical Left, Do Nothing Democrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2020

Συνεχείς αντιφάσεις των ΗΠΑ για τη δολοφονία

Οι αναρτήσεις του Τραμπ έρχονται μετά τις συνεχείς αποκαλύψεις των αμερικανικών ΜΜΕ και τις αντιφάσεις στις οποίες «πέφτουν» αμερικανοί αξιωματούχοι σχετικά με τη δολοφονία του ιρανού στρατηγού. Ουσιαστικά, ο αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να υποβαθμίσει τις δηλώσεις του περί επικείμενης επίθεσης σε τέσσερις πρεσβείες των ΗΠΑ.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει προβάλλει δεκάδες λόγους για την απόφαση της δολοφονίας Σουλεϊμανί. Χαρακτηριστικό ωστόσο είναι πως, ενώ υπάλληλοι της διοίκησης απέφευγαν τις τελευταίες ημέρες να δώσουν πληροφορίες για τους ακριβείς λόγους της κίνησης, ο Τραμπ είπε πως την απόφασή του επηρέασε η πληροφορία για επιθέσεις στις αμερικανικές πρεσβείες.

«Θα σας πούμε πιθανόν ότι επρόκειτο για την πρεσβεία στη Βαγδάτη» είχε δηλώσει ο αμερικανός πρόεδρος, σε απόσπασμα συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News. «Μπορώ να αποκαλύψω πως πιστεύω ότι επρόκειτο για τέσσερις πρεσβείες» πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θέση πάντως την οποία ήρθε να αμφισβητήσει ο αμερικανός υπουργός Αμυνας, Μαρκ Έσπερ.

Mark Esper on CBS: I didn’t see the intelligence about Iran posing an imminent threat to 4 US embassies, but I believe President Trump when he says there was one pic.twitter.com/pAaMVXGAde — Aaron Rupar (@atrupar) January 12, 2020

Οδηγία για δολοφονία Σουλεϊμανί πριν 7 μήνες

Την ίδια ώρα, κορυφαίοι αμερικανοί αξιωματούχοι έφεραν στο φως της δημοσιότητας σήμερα νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Σουλεϊμανί.

Σύμφωνα με αυτές, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε για πρώτη φορά την οδηγία για δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί τον Ιούνιο, όταν το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό drone.

Η εντολή για τη δολοφονία, όπως αναφέρει δημοσίευμα του NBC News, δόθηκε ως απάντηση για οποιαδήποτε επίθεση του Ιράν που θα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο αμερικανών πολιτών. Μάλιστα, σημειώνει πως η οδηγία δόθηκε υπό την προϋπόθεση ο Ντόναλντ Τραμπ να είναι εκείνος που θα ανάψει το τελικό «πράσινο φως» για την επιχείρηση.

«Έχουν υπάρξει αρκετές επιλογές που παρουσιάζονται στον πρόεδρο με την πάροδο του χρόνου» δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι «πριν από λίγο καιρό» οι βοηθοί του προέδρου έβαλαν τη δολοφονία του Σουλεϊμανί στον κατάλογο πιθανών απαντήσεων στην ιρανική επιθετικότητα.

Όμως, ο Τραμπ απέρριψε την ιδέα, λέγοντας ότι θα έκανε αυτό το βήμα μόνο αν το Ιράν ξεπερνούσε την «κόκκινη γραμμή», σκοτώνοντας Αμερικανό.