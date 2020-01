Megxit: Με την έγκριση της Ελισάβετ φεύγουν από το παλάτι Χάρι και Μέγκαν

Η κρίσιμη ώρα έφτασε και η βασίλισσα Ελισάβετ μίλησε. Παρά την ενόχλησή της για την απόφαση του εγγονού της εμφανίστηκε, από το Σάντριγχαμ, όπου διεξήχθη η βασιλική σύνοδος, υποστηρικτική σχετικά με το «Megxit» .

Σε ανακοίνωσή της η βασίλισσα τονίζει ότι θα προτιμούσε μεν οι Χάρι και Μέγκαν να παρέμεναν στο παλάτι, αντιλαμβάνεται όμως την επιθυμία τους να ζήσουν μια πιο ανεξάρτητη ζωή.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση, αναφέρει: Σήμερα η οικογένειά μου είχε πολύ εποικοδομητικές συζητήσεις αναφορικά με το μέλλον του εγγονού μου και της οικογένειάς του.Η οικογένειά μου κι εγώ υποστηρίζουμε εντελώς την επιθυμία του Χάρι και της Μέγκαν να δημιουργήσουν μια νέα ζωή ως οικογένεια. Παρόλο που θα προτιμούσαμε να παραμείνουν μέλη της Βασιλικής οικογένειας, σεβόμαστε και καταλαβαίνουμε την επιθυμία τους να ζήσουν μια πιο ανεξάρτητη ζωή σαν οικογένεια, παραμένοντας πολύτιμο μέλος της οικογένειάς μου.Ο Χάρι και η Μέγκαν ξεκαθάρισαν πως δεν θέλουν να βασίζονται οικονομικά σε δημόσια κεφάλαια στη νέα τους ζωή.Συνεπώς συμφωνήθηκε πως θα υπάρχει μια μεταβατική περίοδος κατά την οποία ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσσεξ θα ζουν στον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο.Υπάρχουν περίπλοκα ζητήματα που πρέπει να λύσει η οικογένειά μου, και πρέπει να γίνει ακόμη λίγη δουλειά, όμως ζήτησα οι τελικές αποφάσεις να παρθούν τις επόμενες μέρες”.

Queen is so classy

-My family & I are entirely supportive

– We would have preferred them to remain full-time members but we respect & understand their wish to live a more independent life

– They remain a ‘valued part of my family’ #MeghanAndHarry pic.twitter.com/PGAMGwgGh9

— Beth Rigby (@BethRigby) January 13, 2020

Ο πρίγκιπας Χάρι αντιμετώπισε νωρίτερα την ενοχλημένη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ, τον πρίγκιπα Κάρολο και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, με τον οποίο έχουν υπάρξει σοβαρές προστριβές.

Στο Σάντριγκχαμ, εν μέσω τετατέμου κλίματος, καθορίστηκε η φύση του περιβόητου Megxit, του μέλλοντος δηλαδή των Σάσεξ, μετά την απόφασή τους να αποσυρθούν από τα βασιλικά τους αξιώματα.

Τι επεδίωκε, όμως, στην κρίσιμη, για το παλάτι, Σύνοδο ο «ατίθασος, όπως τον αποκαλούν τα βρετανικά μέσα ενημέρωης, Χάρι;

Επιθυμεί η βασιλική οικογένειά του να του παραχωρήσει το δικαίωμα να διατηρήσει τους βασιλικούς τίτλους ενώ θα διαμένει στον Καναδά, στη χώρα όπου θα χρησιμοποιήσει το δημοφιλές «brand Sussex» για να εξασφαλίσει την οικονομική του ανεξαρτησία.

Ο πρίγκιπας Χάρι έφτασε το πρωί στις 11.20, τοπική ώρα, με ένα Range Rover Evoque στο Σάντριγχαμ, ενώ ο αδερφός του Ουίλιαμ 15 λεπτά πριν από τη συνάντηση, στις 13:45. Τα μυστικά της οικογενειακής συνόδου

Τα θέματα που μπαίνουν στο τραπέζι είναι το θέμα διαμονής των Μέγκαν και Χάρι και κυρίως οι φόροι που θα επιβαρύνουν τους πολίτες όπως και το θέμα της ασφάλειάς τους, τα οποία ενδέχεται να χρειαστούν ένα χρονικό διάστημα για να επιλυθούν.

Ο βρετανικός Τύπος αποκαλύπτει ότι ο πρίγκιπας Χάρι θα ακούσει σήμερα από τα χείλη της βασιλικής οικογένειάς ότι θα χρειαστούν πιθανότατα μήνες για να βρεθούν λύσεις που θα ανταποκρίνονται στην απόφαση του ζευγαριού.

Το δωμάτιο όπου θα διεξαχθεί η κρίσιμη σύνοδος είναι το «Long Library», μία αίθουσα με μια τεράστια βιβλιοθήκη.

Βρίσκεται δίπλα στο αίθουσα μπιλιάρδου και είναι αρκετά μακριά από άλλα δωμάτια για να εγγυηθεί την ιδιωτικότητα της συνάντησης. Τα παράθυρα βλέπουν στους κήπους και η χαλαρωτική προοπτική μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η βασίλισσα καθώς κάθεται με τους εγγονούς, τον πρίγκιπα Κάρολο και τους βοηθούς τους, αντιμέτωπη με μία από τις βαθύτερες κρίσεις της βασιλείας της.

H Φιόνα Mακιλγουάμ, η νέα προσωπική γραμματέας των Σάσεξ, αναμένεται να είναι παρούσα στη σύνοδο κορυφής κορυφής Megxit.

Η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail» αναφέρει ότι o πρίγκιπας Χάρι είχε πέσει θύμα εκφοβισμού από τον αδερφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, κάτι που δεν μπορούσε να ανεχτεί με τίποτα η Μέγκαν.

Κι ενώ η Μέγκαν βρίσκεται με τον μικρό Άρτσι στο Βανκούβερ του Καναδά, πηγή που βρίσκεται κοντά στο ζεύγος Σάσεξ, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Τάιμς» του Λονδίνου, επισημαίνει ότι η δούκισσα του Σάσεξ άσκησε έντονες πιέσεις στον σύζυγό της για να απομακρυνθεί από την βασιλική οικογένεια. Του είπε επίσης ότι ο αδερφός του τού κάνει bullying, κάτι που για την ίδια «δεν λειτουργεί».

«Η Μέγκαν θέλει να φύγει. Αυτός βρίσκεται υπό έντονη πίεση να επιλέξει. Είναι λυπηρό. Αγαπά τη βασίλισσα. Νομίζω ότι θα ραγίσει η καρδιά του εάν φύγει. Δεν νομίζω ότι αυτό θέλει πραγματικά», υποστηρίζει η πηγή που δεν κατονομάζεται.

Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ εκφράζουν φόβους ότι η σύζυγος του κοκκινομάλλη Δούκα του Σάσεξ θα ανοίξει το στόμα της πιθανόν στη στενή της φίλη Όπρα, κατηγορώντας για σεξισμό και ρατσισμό τη βασιλική οικογένεια αμαυρώνοντας περαιτέρω την εικόνα του στέμματος.Ελισάβετ: Εντελώς απογοητευμένη από Χάρι – «Κάνει σαν έφηβος»

«Μνημειώδη απογοήτευση» νιώθει η βασίλισσα Ελισάβετ από την απόφαση του Χάρι και της Μέγκαν.

Άνθρωπος από το περιβάλλον της Ελισάβετ που δεν θέλει να κατονομαστεί μίλησε στο Vanity Fair και περιέγραψε πώς νιώθει εκείνη.

Η πηγή δήλωσε στο περιοδικό ότι ο Χάρι συμπεριφέρεται σαν έφηβος και πως η Ελισάβετ «έπειτα από όλα όσα έκανε για εκείνον, τώρα νιώθει μνημειώδη απογοήτευση».

Και συνεχίζει: «Η οικογένεια είναι πολύ αναστατωμένη από το πώς έχουν φερθεί οι Sussex. Η Βασίλισσα έχει να αντιμετωπίσει την αδύναμη υγεία του συζύγου της, το σκάνδαλο με τον γιο της Άντριου και τώρα τον Χάρι που συμπεριφέρεται σαν έφηβος». Προσθέτει μάλιστα ότι ο Χάρι έκανε αυτό που έκανε και έχει αφήσει τη γιαγιά του να μαζέψει τα κομμάτια… «Αυτό που κάποτε ήταν μία πολύ ζεστή και χαριτωμένη σχέση γιαγιάς-εγγονού έχει πλέον διαλυθεί» σημείωσε η ίδια πηγή.Ουίλιαμ και Χάρι διαψεύδουν: Δεν υπήρξε μπούλινγκ από τον πρωτότοκο στον μικρό αδελφό

Δημοσίευμα βρετανικής εφημερίδας που αναφέρεται στη σχέση τους διαψεύδουν λίγες ώρες πριν από την οικογενειακή σύνοδο στο Σάντριγχαμ οι πρίγκιπες Χάρι και Ουίλιαμ.

Η κοινή δήλωση, εξ ονόματος του Δούκα του Σάσεξ και του Δούκα του Κέιμπριτζ που δόθηκε πριν από λίγη ώρα στη δημοσιότητα αναφέρει: «Παρά τις ξεκάθαρες διαψεύσεις, μία ψευδής είδηση δημοσιεύτηκε σήμερα σε εφημερίδα του Ηνωμένου Βασιλείου με εικασίες αναφορικά με τη σχέση του Δούκα του Σάσεξ και του Δούκα του Κέιμπριτζ. Για τους αδελφούς που ενδιαφέρονται τόσο βαθιά για τα θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία, η χρήση της γλώσσας με αυτό τον προκλητικό τρόπο είναι προσβλητική και δυνητικά επιβλαβής».

Η ανακοίνωσή δεν ξεκαθαρίζει σε ποιο δημοσίευμα αναφέρεται αλλά Βρετανικά Μέσα εικάζουν ότι πρόκειται για το άρθρο των Times με τίτλο: «Οι πρίγκιπες «τα έσπασαν» επειδή ο Ουίλιαμ δεν ήταν φιλικός με τη Μέγκαν».