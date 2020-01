Αυστραλία: Έρχονται «ελπιδοφόρες» βροχές – Οι πυρκαγιές ενδέχεται να καταστούν συνηθισμένο φαινόμενο

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που αναμένονται στην Αυστραλία δίδουν σήμερα ελπίδα σε αυτούς που αγωνίζονται κατά των πυρκαγιών στη χώρα, την ώρα που η Μελβούρνη βρίσκεται τυλιγμένη σε ένα τοξικό νέφος.

Τις τελευταίες μέρες, η δροσιά προσέφερε ήδη κάποια ανάπαυλα στους πυροσβέστες που έχουν εξαντληθεί στην μάχη τους για την αντιμετώπιση των γιγάντιων πυρκαγιών που έχουν κατακάψει από τον Σεπτέμβριο τεράστιες περιοχές στην Αυστραλία.

Ορισμένες πολύ μεγάλες πυρκαγιές, μεταξύ των οποίων μια γιγάντια φωτιά που μαινόταν ανεξέλεγκτη για σχεδόν τρεις μήνες στην Νότια Νέα Ουαλία, τέθηκαν επιτέλους υπό έλεγχο.

Η αισιοδοξία που γέννησε η είδηση αυτή ενισχύθηκε σήμερα με την ανακοίνωση της αναμονής ισχυρών βροχοπτώσεων σε ορισμένες περιοχές που είναι από τις περισσότερο πληγείσες από τις φωτιές, κυρίως στις πολιτείες της Νότιας Νέας Ουαλίας και της Βικτόριας, στην νοτιοανατολική Αυστραλία.

“Είναι μια πολύ καλή είδηση”, δήλωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή του ο επικεφαλής της πυροσβεστικής στις αγροτικές ζώνες της Νότιας Νέας Ουαλίας Σέιν Φιτζσίμονς.

“Συζητάμε εδώ και μήνες τώρα ότι τον Ιανουάριο μπορεί να υπάρξει σημαντική βροχόπτωση και αυτό φαίνεται τώρα ότι θα συμβεί εντός των προσεχών ημερών”, εξήγησε.Δεκάδες πυρκαγιές μαίνονται ακόμα

Ωστόσο δεκάδες πυρκαγιές μαίνονται ακόμη εκτός ελέγχου, ενώ υψηλές θερμοκρασίες για πολλές εβδομάδες αναμένονται ακόμη αυτήν την περίοδο του θέρους για την Αυστραλία και τίποτε δεν προμηνύει ένα τέλος σύντομα στην κρίση.

Την ίδια ώρα το τοξικό νέφος που έχει προκληθεί από τις πυρκαγιές τύλιξε κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε την Μελβούρνη, την πρωτεύουσα της Βικτόριας, η οποία αναμένεται την προσεχή εβδομάδα να υποδεχθεί το Open της Αυστραλίας.

Το επίπεδο της ρύπανσης στην Μελβούρνη έχει φτάσει σε επικίνδυνο επίπεδο και οι αρχές συμβουλεύουν τους κατοίκους να παραμένουν στα σπίτια τους.

Ωστόσο το τοξικό νέφος δεν αναμένεται να παραμείνει στην Μελβούρνη όλη την εβδομάδα, καθώς αναμένονται βροχοπτώσεις και μια αλλαγή κατεύθυνσης του ανέμου που θα επιτρέψουν την απομάκρυνσή του.

Από το ξέσπασμα των πυρκαγιών αυτών τον Σεπτέμβριο στην Αυστραλία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότερα από 2.000 σπίτια έχουν καταστραφεί και μια ζώνη 100.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων –μεγαλύτερη από την επιφάνεια της Νότιας Κορέας- έχει καεί.

Οι πυρκαγιές αυτές, που συνδέονται με την αυξημένη ξηρασία που γνωρίζει η Αυστραλία τα τελευταία χρόνια, επιδεινώθηκαν από την κλιματική αλλαγή. Οι επιστήμονες προβλέπουν εξάλλου εδώ και καιρό ότι τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα, όπως αυτή η ξηρασία, αναμένεται να επιδεινωθούν.

Από τις πυρκαγιές έχουν πληγεί επίσης σε μεγάλο βαθμό η πανίδα και η χλωρίδα της Αυστραλίας, που θεωρούνται μοναδικές παγκοσμίως. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ένα δισεκατομμύριο ζώα έχουν σκοτωθεί.

Η υπουργός Περιβάλλοντος Σούσαν Λέι δήλωσε εξάλλου ότι σε ορισμένες περιοχές τα κοάλα θα καταταχθούν στα είδη που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.Οι τεράστιες πυρκαγιές που μαίνονται στην Αυστραλία ενδέχεται να καταστούν συνηθισμένο φαινόμενο

Οι πυρκαγιές που κατακαίουν την Αυστραλία αποτελούν πρόγευση των συνθηκών που ενδέχεται να γίνουν ένα συνηθισμένο φαινόμενο, αν δεν περιοριστεί γρήγορα η εκπομπή των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, προειδοποίησαν επιστήμονες.

Αν και η κυβέρνηση της Αυστραλίας και μέρος του αυστραλιανού Τύπου έχουν προσπαθήσει να υποβιβάσουν τις ευθύνες της ανθρώπινης δραστηριότητας στην κλιματική αλλαγή που έχει καταστήσει τη χώρα πιο ευάλωτη στις πυρκαγιές, μια επιθεώρηση 57 επιστημονικών ερευνών που έχουν δημοσιευθεί από το 2013 αναφέρει ότι υπάρχει ξεκάθαρη σύνδεση μεταξύ των δύο.

«Δεν θα αντιστρέψουμε την κλιματική αλλαγή μέσα σε ένα λογικό χρονοδιάγραμμα. Οπότε οι συνθήκες που παρατηρούμε τώρα, δεν θα αλλάξουν», σχολίασε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από το Λονδίνο ο Ρίτσαρντ Μπετς επικεφαλής ερευνών για την κλιματική αλλαγή στο Hadley Center της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Βρετανίας, ο οποίος είναι ένας εκ των συντακτών της επιθεώρησης.

Οι συντάκτες της επιθεώρησης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε αύξηση της συχνότητας και της σοβαρότητας «των καιρικών συνθηκών που ευνοούν τις πυρκαγιές», δηλαδή των περιόδων κατά τις οποίες καταγράφονται υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλό ποσοστό υγρασίας και βροχοπτώσεων και ισχυροί άνεμοι.

Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε όχι μόνο στην Αυστραλία, αλλά και στις δυτικές ΗΠΑ, τον Καναδά, τη νότια Ευρώπη, τη Σκανδιναβία, τον Αμαζόνιο και τη Σιβηρία.

Ο Μπετς εξήγησε ότι η Αυστραλία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις πυρκαγιές καθώς στη χώρα έχει σημειωθεί αύξηση της θερμοκρασίας μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο του περίπου 1 βαθμού Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός έχει ανακοινώσει ότι η θερμοκρασία της Γης θα αυξηθεί κατά 3 με 5 βαθμούς Κελσίου αυτό τον αιώνα, αν δεν γίνει κάτι για τον περιορισμό των αεριών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

«Οι θερμοκρασίες στην Αυστραλία είναι ακραίες αυτή την περίοδο, αλλά αυτό ακριβώς αναμένουμε να συμβεί σε έναν κόσμο όπου η θερμοκρασία θα έχει αυξηθεί κατά 3 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο», προειδοποίησε ο Μπετς. «Εξηγεί ακριβώς τι σημαίνει κλιματική αλλαγή», υπογράμμισε.