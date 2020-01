Βόρεια Ιρλανδία : Νομιμοποιήθηκε ο γάμος ομοφυλόφιλων

Ιστορική μέρα ήταν η 13η Ιανουαρίου για τη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς νομιμοποιήθηκε ο γάμος ομοφυλόφιλων ζευγαριών.

Από τη Δευτέρα επίσης, τα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια έχουν την επιλογή του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης στη Βόρεια Ιρλανδία.

Οι πρώτες τελετές γάμου μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών αναμένεται να αρχίσουν να πραγματοποιούνται από τον Φεβρουάριο.

Παράλληλα, τα ήδη παντρεμένα ζευγάρια θα αναγνωρίζονται πλέον από το νόμο.

Ωστόσο, το ίδιο δεν ισχύει για όσα έχουν υπογράψει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, καθώς σε αυτό το στάδιο δε θα μπορούν να το μετατρέψουν σε γάμο.

Παρ’ όλα αυτά, μέσα στη χρονιά αναμένεται να ξεκινήσουν σχετικές διαβουλεύσεις από τον αρμόδιο φορέα για ανάλογες μετατροπές, αλλά και αναφορικά με τον ρόλο της εκκλησίας στους ομοφυλοφιλικούς γάμους.

Όπως δήλωσε ο Πάτρικ Κόριγκαν από τη Διεθνή Αμνηστία, πρόκειται για μία ιστορική ημέρα για την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Ιρλανδία:

«Για υπερβολικά πολύ καιρό, η LGBT κοινότητα αντιμετωπιζόταν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Έτσι, σήμερα είναι μία απίθανη στιγμή για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια που επιτέλους μπορούν να παντρευτούν και να αναγνωρίζονται ως ίσες οι σχέσεις τους».

Today, in Northern Ireland, LGBTI couples can finally register to marry! We celebrate this big win for human rights! Because LOVE IS LOVE. pic.twitter.com/6sPLtGegtb

— Amnesty International (@amnesty) January 13, 2020